200 полностью отреставрированных Beosystem 9000c в цвете cosmic black уже можно приобрести в избранных магазинах Bang & Olufsen по всему миру по розничной цене 50 000 евро

Любой, кто жил в 90-х вероятно помнит времена, когда у него был проигрыватель компакт-дисков. Это была новая модернизация кассет, которая могла хранить гораздо больше музыки и покончила с теми днями, когда приходилось использовать карандаш, чтобы затянуть магнитную ленту в кассету. Bang & Olufsen надеется перенести небольшую горстку тех, кто скучает по 90-м, обратно в эпоху гранж-рока, поп-музыки и битв между рэперами.

Bang & Olufsen пробует заработать на возрождении физических носителей, выпустив ограниченную серию Beosystem 9000c. Многие возвращаются во времена виниловых пластинок, но есть и те, кто достает старые компакт-диски и сдувает с них пыль, возможно, чтобы воссоздать ностальгические чувства. Хансен объяснил: "Все дело в том, чтобы сохранить возможность выбора носителя для прослушивания".

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Если кому-то нужна одна из систем Beosystem 9000c, ему нужно будет быстро совершить покупку. Будет предложено всего 200 единиц, и все они были отправлены на завод компании в Дании, для подготовки к продаже. Каждая система будет разобрана и тщательно проверена командой квалифицированных технических специалистов, которые будут использовать оригинальные столы мастерской. Каждый компонент будет тщательно очищен и отремонтирован, а каждое устройство пройдет индивидуальное тестирование на предмет соответствия строгим стандартам Bang & Olufsen.



