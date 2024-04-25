Эта мышь представляет собой серьезное обновление по сравнению с предыдущей версией V2 как по функциям, так и по включенным аксессуарам. Однако она стоит 160 долларов.

Razer Viper V3 Pro разработан с учетом соревновательных игр. Она весит всего 54 грамма, что является улучшением по сравнению с V2, и почти такая же легкая, как необычная Viper Mini Signature. Она также включает в себя новейший оптический датчик Razer с разрешением 35 000 точек на дюйм, который немного точнее, чем датчик 30K на V2.

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Новая мышь Razer также поддерживает Razer 8K HyperPolling для более быстрого отклика. Viper V2 также поддерживает эту технологию, но для ее использования необходим USB-ключ, который дополнительно стоит 30 долларов. В комплект поставки Viper V3 ключ HyperPolling уже входит. Имейте в виду, что использование полной частоты опроса 8K приведет к более быстрому разряду аккумулятора. Режим опроса 8K разряжает батарею за 17 часов, но при понижении до 1K ее хватит на 95 часов. Для подзарядки Viper V3 Pro оснащен стандартным портом USB-C на передней панели.

Переход на Viper V3 Pro должен быть простым даже для очень привередливых геймеров. В программном обеспечении Synapse появился новый инструмент Sensitivity Matcher, позволяющий мгновенно скопировать настройки DPI со старой мыши в каждой игре, поэтому Viper V3 будет иметь одинаковую чувствительность к движению. Мышь также включает в себя новые увеличенные ножки в нижней части для более плавного скольжения, а также некоторые эргономические улучшения, такие как "выступ для безымянного пальца" и усовершенствованное расположение боковых кнопок. Razer также сообщает, что Viper V3 Pro оснащен новейшими оптическими переключателями третьего поколения, рассчитанными на 90 миллионов нажатий.

Razer Viper V3 Pro явно переполнен высококлассным оборудованием, но чего вы не увидите, так это RGB-подсветки. В отличие от большинства устройств в линейке Razer, в этой мыши приоритет отдается батарее и весу, поэтому компания отказалась от обычной подсветки Chrome. Если это кажется подходящей мышью для ваших игровых начинаний, вы можете приобрести Razer Viper V3 Pro сегодня за 159,99 долларов в черном или белом цвете, но белая модель весит на один грамм больше, чем черная.