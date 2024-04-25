Серия Fallout на Amazon Prime была хорошо принята, возглавила чарты потокового вещания и удерживает эту позицию с момента ее выпуска.

Буквально вчера официальный аккаунт Fallout в X сообщил, что более миллиона игроков вошли в Fallout 76 за один день. Это огромная победа для игры, особенно если учесть, как Fallout 76 был принят изначально. Однако этому достижению способствует тот факт, что люди могут получить Fallout 76 бесплатно через Amazon Prime.

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Однако помимо Fallout 76, Bethesda также сообщила, что во всех играх Fallout за один день в Пустошь зашло более пяти миллионов игроков. Однако неясно, включает ли это число Fallout Shelter, в котором как мы подозреваем, также значительно увеличилось количество игроков на iOS и Android.

Конечно если вы хотите поддержать Fallout, помимо игры в замечательные игры, есть также магазин товаров, где вы можете приобрести различные вещи на тему Fallout. Сюда входит одежда, статуэтки, фирменный и ароматизированный чай "Аризона" и другие аксессуары, которые выглядят довольно круто.