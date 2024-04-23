По словам Марка Гурмана из Bloomberg, "все указывает на то, что модель будет полностью на устройстве".

В рамках этих усилий компания работает над собственной большой языковой моделью (LLM). По словам Марка Гурмана из Bloomberg, "все указывает на то, что модель будет полностью на устройстве". Такое техническое решение имеет ряд преимуществ. Во-первых, это значительно сокращается время отклика, поскольку ИИ не нужно так часто обращаться к облаку за информацией, что устраняет некоторые неловкие паузы при взаимодействии с ИИ. Локальный запуск также означает, что у Apple будет больше контроля над конфиденциальностью, что является ключевой особенностью iPhone.

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Однако, поскольку это первый настоящий шаг Apple в области искусственного интеллекта, пользователям следует быть сдержанными в свои ожиданиях. Гурман заявляет, что Apple по-прежнему отстает от более крупных игроков, таких как OpenAI и Google, и маловероятно, что первое предложение Apple будет лучше, чем то, что предлагают другие компании. Компания также может в конечном итоге полагаться на некоторых из этих поставщиков, чтобы обеспечить конкурентноспособное предложение для своих пользователей.

Однако может быть, что Apple будет продвигать эти новые функции по-другому. Ожидается, что вместо того, чтобы сосредоточиться на генеративном искусственном интеллекте, компания будет рекламировать различные способы использования искусственного интеллекта для повседневных задач, которые пользователи уже выполняют на своих iPhone. Все указывает на то, что Всемирная конференция разработчиков 2024 года в июне станет стартовым мероприятием для ИИ на iPhone.

Поскольку способов внедрения инноваций в физический дизайн телефонов немного, вполне логично, что Apple хочет интегрировать искусственный интеллект в свои продукты. Однако учитывая то, как поступили с Siri, есть основания сомневаться в том, насколько успешными будут эти усилия.