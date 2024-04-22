HighPoint анонсирует два разных класса продуктов, каждый из которых включает по две модели.

Младший уровень включает полноразмерные карты расширения Rocket 1608A и Rocket 1628A. Это стандартные карты расширения PCIe 5.0 x16 с переключателем PCIe 5.0, который позволяет им размещать восемь твердотельных накопителей PCIe 5.0 x4 в одном слоте.

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То, как они это делают, различается. Rocket 1608A имеет большой радиатор с активным охлаждением, обеспечивающий отвод тепла от восьми твердотельных накопителей M.2, установленных непосредственно на карте. Неудивительно, что для питания всех восьми дисков требуется шестиконтактный разъем PCIe. Highpoint заявляет, что карта может достигать скорости передачи данных до 56 ГБ/с - немного ниже пиковой скорости в 64 ГБ/с для слота PCIe 5.0, но все же впечатляющая производительность.

Между тем Rocket 1628A имеет пассивный радиатор меньшего размера и не требует внешнего питания. Это потому, что на карте нет дисков; вместо этого она имеет четыре порта MCIO, также известные как "SFF-1016". Вы можете использовать кабели-переходники для подключения двух устройств PCIe x4 U.2 к одному разъему MCIO, что дает этим картам возможность также обрабатывать восемь дисков. Альтернативно вы можете подключить эту карту к объединительным панелям с четырьмя дисками, что даст ей возможность одновременно запускать 32 диска.

Модели более высокого класса - Rocket 7608A и Rocket 7628A. По форме эти карты почти идентичны своим более дешевым собратьям, но они обладают ключевой особенностью, отсутствующей на младших картах: поддержкой RAID. Серия Rocket 7600 обладает теми же возможностями, что и серия 1600, описанная выше, но у них также есть возможность формировать подключенные диски в четыре отдельных массива RAID с использованием топологий RAID 0, RAID 1 или RAID 10. Они также включают аппаратную поддержку Secure Boot, а также возможность горячего подключения и замены устройств NVMe.

Ожидается, что все это оборудование будет доступно в третьем квартале этого года, но вы можете сделать предварительный заказ уже сейчас. Серия Rocket 1600 стоит 1499 долларов, а серия Rocket 7600 обойдется вам в 1999 долларов за штуку.