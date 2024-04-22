Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Модель ИИ Llama 3 от Meta* хорошо ускоряется с помощью Intel Gaudi и Arc
Важными новинками являются модель искусственного интеллекта Llama 3 и новый помощник искусственного интеллекта Meta*, называемый просто "Meta* AI".

реклама

Семейство больших языковых моделей Llama от Meta* отличается тем, что остается открытым исходным кодом, несмотря на то, что по производительности оно конкурирует с лидерами с закрытым исходным кодом, такими как серия GPT OpenAI  и семейство Gemini от Google. Последней версией Llama является Llama 3, которая поставляется в двух версиях: одна с 8 миллиардами параметров и одна с 70 миллиардами параметров.

реклама

Если исходить из тестов, представленных самой Meta*, полная версия параметров 70B выглядит в целом конкурентоспособной с GPT-4 от OpenAI, хотя сама Meta* не проводила такого сравнения. Вместо этого компания сосредоточилась на сравнениях с несколько менее популярными конкурентами, включая модели Google Gemini и Gemma, и Claude 2 от Anthropic, а также модели Mistral и Mixtral от французской Mistral AI.

В целом цифры убедительны, но Meta* еще не закончила работу над своими LLM. Мета* сообщает, что самая большая версия Llama 3 с более чем 400 миллиардами параметров все еще находится в стадии обучения. Приведенные выше цифры относятся к этой модели, и в целом они являются лучшими, которые мы видели из того, что будет иметь открытый исходный код. Meta* сообщает, что в Llama 3 в ближайшие месяцы появятся дополнительные выпуски, в которых будут добавлены такие функции, как мультимодальность (изображения, аудио и возможно видео), поддержка нескольких языков и многое другое.

Примечательно, что поскольку исходный код Llama 3 открыт, вы можете скачать модели прямо сейчас и поиграть с ними локально. Однако здесь есть предостережение. Вам потребуется настроить среду Bash, поскольку для загрузки требуется использование сценария оболочки. Это должно быть тривиально для любого исследователя ИИ, большинства разработчиков и многих опытных пользователей, но если вы обычный энтузиаст ИИ, возможно вам лучше подождать более доступного пакета.

Действительно, все это хорошо, если вы исследователь ИИ, но что, если вы обычный пользователь? Вы (теоретически) все равно можете опробовать Llama 3, используя нового помощника Meta AI от Meta*. Помощник встроен в последние версии приложений Facebook*, Instagram*, WhatsApp и Messenger, где он может рекомендовать рестораны, находить ночные развлечения, помогать с образованием или создавать изображения. В него также можно поиграть на новом сайте Meta.ai, хотя вам понадобится учетная запись Facebook*, чтобы делать что-нибудь интересное.

Одним из недостатков этой реструктуризации является то, что функция создания Meta Imagine AI была добавлена на новый сайт Meta AI. Если раньше пользователям разрешалось входить в систему с учетными записями Meta*, то для создания изображений теперь требуется учетная запись Facebook, что вероятно предотвратит возможность анонимных пользователей загружать серверы Meta* запросами на генерацию изображений с интенсивными вычислениями. Тем не менее, он научился некоторым новым трюкам, в том числе возможности брать созданные изображения и повторять их или даже анимировать их, позволяя пользователям делиться ими с друзьями в формате GIF. 

Компания Intel выпустила несколько статей, в которых хвалила  высокую производительность процессоров Core Ultra и Xeon, графических процессоров Arc и ускорителей Gaudi при работе с Llama 3.

В частности компания отмечает, что встроенный графический процессор Arc в ЦП Core Ultra "уже может генерировать текст быстрее, чем обычная скорость чтения человека". Между тем набор из восьми чипов Gaudi 2, очевидно может генерировать около 131 предложений в секунду, одновременно выполняя серию из десяти подсказок. Будущие процессоры Xeon 6 похоже в два раза быстрее, чем Sapphire Rapids на Llama 3.

Что касается дискретных графических процессоров Arc, у Intel на самом деле есть расширенное руководство, показывающее, как настроить большую языковую модель для локального запуска на вашем графическом процессоре Arc. Если у вас есть графический процессор Arc и вы хотите общаться с LLM, работающим непосредственно на вашем ПК, вы можете перейти к пошаговому руководству Intel.

* Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".

#meta #arc #intel gaudi #исскуственный интелект
1
Показать комментарии (1)
Новая функция в WhatsApp позволяет фильтровать чаты по трём параметрам
Meta обновил своего ИИ-помощника новейшей моделью Llama 3 и разрешил использовать ИИ без ограничений
VR-гарнитура Quest 2 значительно подешевеет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Росатом завершил ключевой этап строительства восьмого энергоблока ВВЭР-1200 АЭС «Тяньвань»
2
В обновлении Windows 10 настоятельно рекомендуется перейти с локальной учётки на интернет-запись
8
Новый мост через Волгу достроят в 2025 году
+
В Архангельской области запустят первое в стране производство йода
1
В Польше сильно обеспокоены высокими темпами производства и модернизации в России танков Т-80БВМ
2
Британия и США запретили импорт российских металлов, на что стремительно отреагировал рынок
+
Fallout 5 будет, но после TES 6
6
Предполагаемый смартфон Meizu 21X появился в списке 3C с зарядкой мощностью 66 Вт
+
ГИБДД заранее предупредили самокатчиков о готовящихся рейдах
4
Cyberpunk 2077 с графическим модом Ultra Plus Better Path Tracing выглядит более реалистично
6
Спутниковая навигация без «мертвых зон» скоро появится в Google Maps
+
Rheinmetall берёт на работу сотрудников из испытывающей сложности автомобильной отрасли
+
Эксперты: нынешний халвинг может поднять стоимость биткоина до 700 000 долларов
+
Самому необычному "недострою" Москвы подобрали замену
+
Санкции США превращают Китай в гиганта по производству устаревших чипов
1
Солнечная батарея, толщиной в 20 раз тоньше волоса, обеспечила длительные полеты беспилотника
+
Обнаружена уникальная инженерная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 2070
2
В России разрабатывается масштабный нацпроект по развитию транспортной инфраструктуры
+
Иностранные инвесторы массово покидают тайваньский рынок акций
+
NYT: дешёвые российские дроны уничтожают дорогие переданные ВСУ западные танки Abrams и Leopard
+

Популярные статьи

Core i7-870 vs Core i7-14700K – смотрим, насколько процессоры Intel стали быстрее за 14 лет
84
12 видеокарт, которые выбирают геймеры весной 2024 года — модели от Nvidia теряют популярность
245
Почему халвинг не привёл к подорожанию Bitcoin, и стоит ли сегодня инвестировать в криптовалюту
16
РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения – ГТД-1250 и явит сотню-другую Т-80
15
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
162
Обзор игры Half-Life - Период полураспада
9
Как космонавты справляют нужду в невесомости и с какими проблемами они сталкиваются
5
Обзор аккумуляторного шуруповёрта EMTOP ECDL12620
1
8 важных вопросов о перспективах и подводных камнях ИИ
+

Сейчас обсуждают

УдалЁн
05:36
С 7800хт придется постоянно с бубном танцевать, ловить Бсоды , фризы и по итогу ВК скорее всего сгорит. 4070с будет работать как надо из коробки, с драйверами проблем не будет, любой профсофт будет ра...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
УдалЁн
05:28
К сожелению он вам по ушам проехал, в профсофте АМД дико проебывает зелёным.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Олесь Кука
05:26
А нафига они на карте с 16гб памяти крутили модели 7B и 8B? Протестировали бы 13B или 34B с квантованием
Модель ИИ Llama 3 от Meta* хорошо ускоряется с помощью Intel Gaudi и Arc
coth
05:26
И от Milestone KT ничего не получала. У них собственный движок. И после потери лицензии WRC Milestone продолжила под брендом Sebastien Loeb Rally Evo.
V-Rally 4 - жалкое подобие серии DIRT (субъективный обзор игры)
УдалЁн
05:26
Ну в консолях действительно стоят в основном чипы от амуде. А вот в процы и видеокарты от АМД , говно редкостное, поэтому их некто и не покупает
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Cole Mcgrath
05:25
Удивлён, что пост о икс боксе начался не с помоев какой бокс плохой, отнимают работу у Данте А так это очевидно как день, бокс имеет некст ген, но игрушки на фоне того же хуана те же , когда у хуана ...
Следующее поколение Xbox может поддерживать игры для ПК
nukemall
05:23
Смешно хрюкаешь, свинка свидомая.
Россия совместно с Республикой Беларусь начала масштабное расширение железнодороной инфраструктуры
Cole Mcgrath
05:21
Тебя задизил видимо dante 1980
Следующее поколение Xbox может поддерживать игры для ПК
Георгий Тихонов
05:21
Ну вот теперь знаю где рыкса ещё могёт, спасибо. А так, вот поставил 4070с и не понял кайфа. Куртка из монитора не вылез, игры круче не стали. Если игра посредственная то её никакая технология не спас...
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
nukemall
04:57
Про "морозостойкость" Т-80 брехня - заводится двигатель только от аккумуляторов, а они на морозе ёмкость заметно теряют, к тому же перед запуском надо масло подогреть и прокачать что тоже делается эле...
РФ восстанавливает выпуск жемчужины советского двигателестроения – ГТД-1250 и явит сотню-другую Т-80
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем