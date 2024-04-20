Новая платформа используется для создания реалистичных говорящих лиц виртуальных персонажей.

Страх перед тем, что ИИ будет использоваться для создания глубоких фейков людей, возможно стал немного страшнее. Последний ролик Microsoft о своей модели VASA-1 демонстрирует не только способность совершать движения губ, синхронизированные со звуком, но также способен улавливать широкий спектр нюансов мимики лица и естественных движений головы, что по словам компании, способствует восприятию аутентичности и большему соответствию живому человеку. Мин Чхве поделился в X/Twitter видео, созданным с помощью VASA-1, на тему "Мона Лиза читает рэп".



С большой мощью приходит и большая ответственность, и Microsoft заявляет, что понимает это, когда речь идет о возможностях VASA-1. Компания признает возможность неправильного использования, но добавляет, что "необходимо признать существенный положительный потенциал" технологии компании. Microsoft перечисляет преимущества, которые включают повышение равенства в образовании, улучшение качества жизни для людей с проблемами общения, предложение дружеского общения или терапевтической поддержки тем, кто в ней нуждается. Microsoft заключает, что занимается ответственной разработкой ИИ с конечной целью улучшения благосостояния людей.



Несмотря на все вышесказанное, гигант программного обеспечения заявляет, что не планирует выпускать онлайн-демонстрацию VASA-1, API продукта, дополнительных деталей реализации или каких-либо связанных с ним предложений до тех пор, пока не будет подтверждено, что технология будет использоваться ответственно и в соответствии с требованиями с соответствующими правилами.