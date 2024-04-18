Почти десять лет спустя Boston Dynamics прощается с гидравлическим роботом Atlas.

Хотя мы видели множество демоверсий Atlas, демонстрирующих невероятные подвиги, например, когда он стал полноценным американским ниндзя или когда он выполнял хардкорную гимнастику, мы не видели особых ошибок роботов. Однако, как и у любого хорошего спортсмена или проекта, на пути к величию есть шишки и синяки. Boston Dynamics собрала их в своем прощальном видео, которое вы можете посмотреть ниже.

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Более одного раза за три с половиной минуты видео Atlas сломал себе колено и/или лодыжку. В одном из таких случаев мы видим, как гидравлическая жидкость выплескивается из того места, где была прикреплена его нога, прежде чем она оторвалась из-за неудачного приземления при прыжке с платформы.

Другие неудачи включают неправильный вход в лифт, падение перед стеклянной дверью, падение с лестницы и столкновение с ограждением.

В то время как оригинальный Atlas, который мы все знаем и восхищаемся, уходит в закат, Boston Dynamics анонсировала полностью электрическую замену, которая по ее словам, "будет сильнее и с более широким диапазоном движений".





На первый взгляд он конечно выглядит более изящным, но нам придется подождать и посмотреть, будет ли он таким же спортивным.