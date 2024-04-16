iGBA на самом деле является клоном приложения с открытым исходным кодом под названием GBA4iOS.

Как и другие эмуляторы Game Boy Advance, он позволяет игрокам загружать любые игры нелегально из Интернета. Однако вероятно iGBA удалили из App Store не из-за этого.

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iGBA на самом деле является клоном приложения с открытым исходным кодом под названием GBA4iOS, которое было создано несколько лет назад разработчиком Райли Тестутом. По данным MacRumors, Testut подтвердил на Threads, что iGBA - это нелицензированая копия приложения, напичканная рекламой и кодом отслеживания. "Я так рад, что App Review существует, чтобы защитить потребителей от мошенничества подобного этому", - пошутил Тестут. В настоящее время вы можете установить GBA4iOS только с помощью одного из нескольких запутанных обходных путей.

В качестве оправдания удаления Apple сослалась на рекомендации App Store 4.3 и 5.2, которые касаются спама и авторских прав соответственно. Это определенно похоже на то, что приложение было удалено из-за использования проекта с открытым исходным кодом. Однако также возможно, что Apple охладела к разрешению бесплатного приложения-эмулятора в магазине, или возможно на приложение пожаловались печально известные агрессивные юристы Nintendo.

В последние месяцы Apple находится под сильным давлением со стороны регулирующих органов. Министерство юстиции США возбудило антимонопольное дело против Apple, утверждая, что она использовала свое монопольное положение для подавления конкуренции. Одним из доказательств, которое будет использовать Министерство юстиции, является отказ Apple разрешить "мини-приложения" - общий термин, обозначающий программное обеспечение и функции, которые не являются частью двоичного кода App Store. В том числе и игровые эмуляторы. Последние правила Apple App Store наконец-то открыли двери для эмуляторов, что может дать им больше возможностей по мере развития антимонопольного дела.

Таким образом даже если iGBA исчезнет, на подходе наверняка появится больше эмуляторов. Это могло привести к конфронтации Apple с Nintendo, даже если последняя не имела никакого отношения к первому удалению эмулятора.