Материнская плата - Gigabyte Z790 Aorus Xtreme X Ice, идеально сочетающаяся с высокопроизводительным процессором, таким как Intel Core i9-14900KS. Графический процессор - Aorus GeForce RTX 4080 Super Xtreme Ice 16G от Gigabyte.

Gigabyte Xtreme Prestige Limited Edition фокусируется на двух основных областях: эстетике и производительности. Что касается эстетики, Gigabyte заявляет, что использовала белую тематику. Кроме того компания добавляет к этим продуктам текстуры кристаллизованного титана, чтобы по-разному украсить их. Продолжением композиции станет табличка серии из 99% золота. Gigabyte заявляет, что каждый продукт имеет свой серийный номер на этой золотой табличке.

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Еще неизвестно, найдут ли геймеры привлекательными эти дополнительные детали, поскольку большинство потребителей делятся на два лагеря. Первые предпочтут более базовые модели с аналогичными характеристиками для большей экономии, чему Xtreme Prestige Limited Edition является полной противоположностью. Второй лагерь - это стойкие энтузиасты, которым нравятся нишевые продукты, но обычно этим продуктам нужны более сильные преимущества, чем просто богатое украшение.

Вторая область жизненно важная для существования Gigabyte Xtreme Prestige Limited Edition - это производительность. Материнская плата построена на платформе Intel Z790 и поддерживает скорость оперативной памяти до XMP-8266. Она также имеет хороший встроенный искусственный интеллект, позволяющий разгонять процессоры Intel, такие как Core i9-14900KS одним щелчком мыши.

Что касается графического процессора, Gigabyte неожиданно решила продемонстрировать Aorus GeForce RTX 4080 Super Xtreme Ice 16G вместо GeForce RTX 4090. Это может быть связано с меньшей доступностью RTX 4090 на текущем рынке. Однако это флагманский графический процессор, и он лучше соответствует представленной здесь эксклюзивной теме.

Обладая тактовой частотой ядра до 2700 МГц, он также оснащен вентилятором WindForce для максимального охлаждения. RGB-halo 3 также завершает уникальную эстетику и дополняет другие аспекты дизайна.

Хотя геймеры часто восхищаются RGB и красиво выполненными продуктами в белой тематике, еще неизвестно, соблазнит ли их дополнительная эксклюзивность Xtreme Prestige Limited Edition.