По данным YouTube-канала RedGamingTech, чипы Zen 5 значительно быстрее своих предшественников Zen 4.

Процессоры Ryzen 9000 (Granite Ridge) предположительно на 30-40% быстрее, чем процессоры семейства Ryzen 7000 (Raphael), обеспечивая значительный прирост в одно- и многопоточной производительности. Несмотря на использование того же количества ядер (до 16) и технологического узла (TSMC 4 нм), мы можем увидеть повышение производительности на 40–50 % при определенных рабочих нагрузках.

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YouTuber утверждает, что Ryzen 9 9950X набирает примерно 3000 баллов в тесте Cinebench 2024 (многоядерный режим), за ним следует Ryzen 9 9900X с 2200 баллами. В сумме это означает увеличение прироста между поколениями на 37% и 35% по сравнению с Ryzen 9 7950X и 7900X соответственно.

Эти цифры демонстрируют отрыв 9950X примерно на 36% от Intel Core i9-14900K. Ryzen 9 9900X приближается к Core i9 с небольшим преимуществом в 9% над Core i7-14700K.

В однопоточном тесте процессоры Ryzen 9000 примерно на 40 % быстрее, чем флагманы Ryzen 7000, с ощутимым преимуществом на 20–30 % над чипами Core i7 14-го поколения и i9 Raptor Lake-R. Число однопоточных вычислений довольно велико для обновления поколения, поэтому относитесь к результатам тестов с недоверием.

YouTuber озвучил производительность Kepler_L2 Zen 5 SpecINT, заявив, что увеличение целочисленных рабочих нагрузок на 40-50% очень важно. Это означает, что Ryzen 9 9950X должен быть на 50% быстрее, чем Ryzen 9 7950X. Аналогичным образом, 96-ядерный чип Epyc Turin должен быть на 50% быстрее, чем 96-ядерный процессор Genoa.