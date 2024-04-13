Проблема в том, что эти процессоры считаются виновниками серьезных проблем со стабильностью в компьютерных играх, особенно в тех, которые используют Unreal Engine.

NVIDIA признала проблему. Как заметил 포시포시 на Xwitter, примечания к патчу для последнего драйвера NVIDIA Game Ready GeForce включают следующее сообщение:

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Предупреждение NVIDIA является неприятным, но на самом деле это не первый случай, когда крупная компания обвиняет процессоры Intel Raptor Lake в нестабильности. Еще в феврале известный разработчик промежуточного программного обеспечения RAD Game Tools опубликовал длинную статью, в которой объяснялось, что сбои в играх, использующих сжатие текстур Oodle, включая многие игры Unreal Engine 4 и 5, на самом деле могут быть связаны с нестабильностью процессоров Intel Raptor Lake.

На самом деле проблема не в самой конструкции процессора Raptor Lake. Дело не в аппаратных ошибках или ошибках кремния. Вместо этого проблема, похоже сводится к тому, что высокопроизводительные модели этих процессоров невероятно энергоемки, и в сочетании с "чрезмерно оптимистичными настройками BIOS" (по выражению RAD) они могут начать давать неверные результаты в расчетах. RAD Game Tools объясняет, что поскольку Oodle выполняет дополнительные проверки целостности, очень вероятно, что эти несоответствия будут быстро обнаружены.

NVIDIA направляет пользователей к Intel, если у них возникают проблемы, но вполне возможно, что вы сможете решить эти проблемы самостоятельно. Если вы хотите попытаться устранить неполадки вместо того, чтобы отправлять свой процессор обратно в Intel, прочтите сообщение RAD Game Tools о проблеме, где есть подробное объяснение того, как решить проблему с помощью утилиты Intel Extreme Tuning Utility (XTU).