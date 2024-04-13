Мастерская по ремонту ПК демонстрирует расплавленные графические процессоры которые поступают ежедневно.

Сервис-центр NorthridgeFix считает, что CableMod "создал хороший продукт", но он "построен не на хорошей основе". Это прямо указывает на то, что конструкция разъема самой GeForce RTX 4090 находится не на должном уровне.

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Вот примеры расплавленных разъемов с использованием адаптеров CableMod, а также других адаптеров. Это указывает на то, что корень проблемы кроется в самом разъеме GeForce RTX 4090. В видеоролике NorthrdigeFix пытается отремонтировать оплавившиеся разъемы, что требует немалого мастерства. Это означает, что большинство пользователей или даже некоторые другие ремонтные мастерские не смогут решить эти проблемы.

Хотя потребитель мало что может сделать, безусловно есть несколько профилактических мер, которые можно предпринять, чтобы избежать усугубления каких-либо проблем. Во-первых если вы используете какой-либо из этих адаптеров, соблюдайте правила возврата проблемных адаптеров CableMod и немедленно прекратите их использование. Это справедливо для любого другого такого адаптера или кабеля с низкими характеристиками.

Во-вторых следите за тем, чтобы не было значительных изгибов кабеля. Также обязательно используйте прилагаемый адаптер NVIDIA 12VHPWR или высококачественный кабель от блока питания и убедитесь, что разъем питания подсоединен до конца и плотно прилегает. Помимо этих шагов, вы мало что можете сделать, кроме периодической проверки самого порта разъема.

NVIDIA выпустит серию GeForce RTX 50 в ближайшем будущем, возможно уже в этом году. Будет интересно увидеть, будут ли изменения в самом разъеме питания, чтобы исправить проблемы, с которыми столкнулся флагман GeForce RTX 4090.