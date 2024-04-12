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Niko4123
Intel Arc и Gaudi демонстрируют рабочие нагрузки генеративного ИИ в живых демонстрациях
Демонстрации, которые увидели журналисты, в целом делятся на две категории: удаленный облачный генеративный ИИ с использованием ускорителей искусственного интеллекта Intel Gaudi и локальный генеративный ИИ с использованием графических процессоров Intel Arc, как интегрированных, так и дискретных.

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Пожалуй самой впечатляющей демонстрацией была работа на встроенной графике Arc ноутбука Meteor Lake. Используя интерфейс ComfyUI for Stable Diffusion с открытым исходным кодом, Боб из Intel использовал демонстрацию реализма САПР на основе ComfyUI и Autodesk Revit, чтобы всего за несколько секунд создать фотореалистичное изображение современного здания с индивидуальным дизайном. Intel подчеркнула, что все инструменты и программное обеспечение (кроме Revit очевидно) были с открытым исходным кодом и свободно доступны, включая "Intel Extension for PyTorch" или IPEX.

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На том же демонстрационном стенде также был компьютер Dell XPS, оснащенный видеокартой Arc A770 16 ГБ. Дополнительная видеопамять важна для рабочих нагрузок ИИ, которым может потребоваться локальная память на ускорителях, и действительно, он продемонстрировал гораздо более впечатляющую версию той же рабочей нагрузки, которую он запускал на ноутбуке Meteor Lake неподалеку. Сложный рабочий процесс завершился за секунды.

До этого другой сотрудник Intel показал журналистам парочку интересных демо. Самым простым было использование плагина для программы манипулирования изображениями GNU, более известной как GIMP. Этот плагин использовал NPU процессора для генерации изображений Stable Diffusion Ai, и хотя производительность была не такой хорошей, как у другой машины, использующей Arc GPU, рабочая нагрузка на основе NPU с гораздо меньшей вероятностью будет мешать другим задачам на машине. Вероятно, она также потребляет меньше энергии.

Судя по состоянию рынка, было бы легко предположить, что относительно позднее начало выпуска дискретных графических процессоров Intel (по сравнению с AMD и NVIDIA) означает, что Chipzilla имеет ограниченные предложения по обработке ИИ, но на самом деле это совсем не так. Помимо мощных ускорителей Gaudi и доступных графических процессоров Arc, процессоры Intel также пользуются большим спросом для искусственного интеллекта. Фактически огромная часть обработки ИИ по-прежнему выполняется на процессорах, и это вряд ли изменится. Поэтому пока не выбрасывайте Intel со счетов из гонки ИИ.

#intel arc #gaudi
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