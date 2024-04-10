Вероятно на начальном этапе они будут включать GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080. Графические процессоры среднего и начального уровня, такие как GeForce RTX 4060 Ti, появились только после того, как были представлены топовые продукты.

Цена и доступность графических процессоров GeForce RTX 5090 и RTX 5080 будет зависеть от потребностей центров обработки данных. Ни для кого не секрет, что недавнее развитие искусственного интеллекта поглотило различные высокопроизводительные графические процессоры, особенно для того, чтобы насытить растущий рынок Китая. Ведь графические процессоры потребительского класса, такие как RTX 4090 и даже RTX 3090, используются в центрах обработки данных, где наблюдается острая нехватка продуктов NVIDIA для центров обработки данных.

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По данным UDN, который по-видимому получил известие от партнеров NVIDIA о сроках выпуска следующего поколения, "повышение средней цены за единицу" графических процессоров NVIDIA, похоже является тем, чего партнеры по платам с нетерпением ждут. Учитывая ажиотаж и повышенный спрос, сопровождающий запуск нового продукта, неизбежно, что такое увеличение часто происходит.

Ходят слухи, что GeForce RTX 5090 имеет огромный прирост производительности по сравнению со своим и без того впечатляющим предшественником RTX 4090. Эта лучшая в своем классе производительность наверняка приведет к появлению дорогого и весьма востребованного графического процессора, когда он наконец появится в конце 2024 года.