В обновлении MC Extractor добавлена поддержка двух разных идентификационных кодов процессоров AMD, и если верить HXL, они оба относятся к процессорам Granite Ridge.

В примечаниях к обновлению MC Extractor, которые вы видете ниже отмечается, что в выпуске приложения r293 (совпадающем с версией 1.101.0) добавлена поддержка двух новых микрокодов ЦП AMD: для ЦП 00B40F00 и 00B40F40. Эти числа довольно загадочны, но к счастью, нам не нужно расшифровывать значения самостоятельно - HXL уже сделал это за нас.

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По словам блогера, эти коды соответствуют процессорам Granite Ridge или Fire Range. Fire Range является преемником Dragon Range. Один код очевидно предназначен для инженерного образца процессора , а другой возможно для квалификационного образца, близкого к окончательному.

Если это правда, это означает, что процессоры Granite Ridge на базе Zen 5 (и их братья и сестры Fire Range) действительно очень близки к своей окончательной форме, и до их выпуска осталось совсем немного времени. Ходят слухи, что AMD анонсирует на выставке Computex процессоры Ryzen следующего поколения для настольных ПК, а запуск состоится вскоре после этого. Это будет в мае, так что нам не придется долго ждать.

Потребуется ли Granite Ridge новая материнская плата? Нет, пожалуй нет. AMD уже взяла на себя обязательство поддерживать AM5 как минимум до 2025 года. Вместо этого скорее всего ситуация аналогична той, которую мы видели с Socket AM4. Хотя AMD никогда официально не называла что-либо "Socket AM4+", выпуск чипсетов серии 500 принес значительные улучшения по сравнению с платами Socket AM4 предыдущего поколения, включая поддержку PCIe 4.0 и USB 3.2. Вполне вероятно, что "Socket AM5+" здесь относится именно к такому обновлению, поскольку мы ожидаем чипсеты 700-й серии и соответствующие материнские платы с новыми процессорами.