По данным SK Hynix, это будет первый подобный объект в США.

Генеральный директор SK hynix Квак Но Юнг заявил: "Мы рады стать первыми в отрасли, кто построит в США современное предприятие для производства продуктов для искусственного интеллекта, которое поможет повысить устойчивость цепочки поставок и развивать местную полупроводниковую экосистему".

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Предприятие будет работать над производством памяти с высокой пропускной способностью нового поколения (HBM), которая играет ключевую роль в обеспечении рабочих нагрузок искусственного интеллекта, таких как ChatGPT. Компания планирует начать массовое производство во второй половине 2028 года. SK Hynix заявляет, что "на новом предприятии будут также разрабатываться будущие поколения чипов и размещаться передовая линия исследований и разработок в области упаковки памяти HBM.

Университет Purdue будет важным участником будущих исследований и разработок. SK hynix будет работать с Нанотехнологическим центром Purdue над гетерогенной интеграцией, передовой упаковкой памяти HBM и решениями, ориентированными на память. Университет Purdue и Общественный колледж Ivy Tech также будут работать над тем, чтобы SK Hynix могла воспользоваться богатым штатом талантливых специалистов, чтобы помочь укомплектовать будущий объект.