Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
SK Hynix построит в США завод по производству памяти HBM стоимостью 3,9 миллиарда долларов
По данным SK Hynix, это будет первый подобный объект в США.

реклама

Генеральный директор SK hynix Квак Но Юнг заявил: "Мы рады стать первыми в отрасли, кто построит в США современное предприятие для производства продуктов для искусственного интеллекта, которое поможет повысить устойчивость цепочки поставок и развивать местную полупроводниковую экосистему".

реклама

Предприятие будет работать над производством памяти с высокой пропускной способностью нового поколения (HBM), которая играет ключевую роль в обеспечении рабочих нагрузок искусственного интеллекта, таких как ChatGPT. Компания планирует начать массовое производство во второй половине 2028 года. SK Hynix заявляет, что "на новом предприятии будут также разрабатываться будущие поколения чипов и размещаться передовая линия исследований и разработок в области упаковки памяти HBM.

Университет Purdue будет важным участником будущих исследований и разработок. SK hynix будет работать с Нанотехнологическим центром Purdue над гетерогенной интеграцией, передовой упаковкой памяти HBM и решениями, ориентированными на память. Университет Purdue и Общественный колледж Ivy Tech также будут работать над тем, чтобы SK Hynix могла воспользоваться богатым штатом талантливых специалистов, чтобы помочь укомплектовать будущий объект.

#sk hynix #искусственый интеллект
+
Написать комментарий (0)
Apple утверждает, что её модель искусственного интеллекта превосходит GPT-4
SK Hynix планирует построить в Индиане завод по упаковке микросхем стоимостью 4 миллиарда долларов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

КБ «Рубин» показал уникальную подводную лодку «Амур e600»
9
InfoBRICS: В потенциальном бою шансы F-16 против МиГ-31 стремятся к нулю
12
Российские военные отразили порядка 20 украинских контратак на различных направлениях
+
Samsung обеспокоена возможностью нехватки воды для производства чипов в будущем
+
Эксперт по безопасности считает, что ИИ положит конец человечеству с вероятностью в 99,999999%
3
Breaking Defense: Пентагон разрешил полёты истребителей F-35A в грозовых условиях
1
Разработчикам приложений предстоит адаптация под российские ОС
+
ВС РФ поразили крупный логистический узел ВСУ в Харьковской области
+
ВМС США создают высокоэффективное сверхвысокочастотное оружие против дронов
+
Пресс-служба РЖД объявила о завершении реконструкции станции БАМ и Транссиба – Пурикан
+
TSMC остановил производство после землетрясения магнитудой 7,4 балла произошедшего на Тайване
+
OnePlus представила AI Eraser, который выйдет в этом месяце
+
Российский дрон «Хруст» может работать в зоне радиационного заражения и химических аварий
+
Россия готовится к запуску своей версии Starlink
1
Обновление One UI 6.1 вызывает проблемы со сканером отпечатков пальцев в Galaxy S23
5
На Украине снова "пересчитали", сколько высокоточных крылатых ракет осталось у России
2
Qualcomm заявила, что ее процессор Snapdragon X Elite уничтожит Intel Meteor Lake
1
Концерн Калашников представил новый разведывательный беспилотник СКАТ 350М
+
ZOTAC выпустила новую линейку мини-ПК на базе процессоров Intel Core Ultra и Ryzen
+
AMD представила три новых процессора Ryzen Zen 3+ без встроенной графики
+

Популярные статьи

Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения
49
Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
261
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
5
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
9
Как на Xbox запускать игры из Steam и Epic Games Store в 2024 году
5
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
92
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
223
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
106
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
36

Сейчас обсуждают

TM1
02:34
Nvidia выехала лишь на одном, но ключевом событии - что ее язык CUDA зашел математикам для кодирования матричных вычислений. Всякие DLSS не влияют на гигазакупки оборудования теракорпорациями. Amd про...
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её
Любовь Романова
02:33
Фигня обзор. Нет там сканера отпечатков пальцев. Нет 2 сим-карт. НЕТ слота для SD-карты!
В продажу поступает смартфон ZTE Blade A73 5G с экраном 90 Гц на чипе Unisoc T760
DIP48
02:32
Еще большую безопасность даст война на территории стран НАТО))). Особенно ядерная.
Столтенберг: Боевые действия на украинских территориях нужны для безопасности НАТО
glavhyilo
02:32
вон пишут уже вторые линии обороны почти прорваны на украине,то есть скоро лопнет там походу.А значит скорей всего иностранщина сюда может полезть,а пиндосы в море под парами будут стоять и наблюдать ...
ВВС США вывели в море загруженный разного рода техникой большой транспортный корабль Charlton
TM1
02:05
понравилось: “чиновников-исполнителей во всех госорганах также заменят”. хулиганы зрения лишают? звоните в ИИ, вам расскажут, что зрение вам и не нужно про калейдоскоп комментарий Rey - неплохая анал...
О перспективах развития искусственного интеллекта и нейросетей
32Влад32
01:51
Только я один хочу, чтобы он не вернулся назад в порт?
ВВС США вывели в море загруженный разного рода техникой большой транспортный корабль Charlton
32Влад32
01:50
Сволочь он и идиот.
Столтенберг: Боевые действия на украинских территориях нужны для безопасности НАТО
Алексей Калягин
01:32
>Пока чего-то стоит Ам4 теперь как 775 будет. Тупо непотопляемый сокет
Разбираемся, какую материнскую плату выбрать для игрового ПК в 2024 году — AM4, AM5 или LGA 1700
Henry Morgan
01:20
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
Антон Плакидин
01:16
такую статью настрочить по такой элементарщине, автору похоже заняться нечем
Изготавливаю оригинальную подсветку для клавиатуры на основе палочек от мороженого
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем