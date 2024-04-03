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Niko4123
AMD выпускает новые мобильные процессоры Ryzen для бюджетных игровых ноутбуков
Речь идет о двух новых моделях, причем AMD похоже, еще не определилась какими литерами их маркировать.

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Надо отдать должное WCCFTech за обнаружение двух объявлений. Мы немного покопались и нашли четыре новых SKU, включая следующие модели:

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Ryzen 7 7435HS

Ryzen 7 7435H

Ryzen 5 7235HS

Ryzen 5 7235H

Все они основаны на архитектуре AMD Zen 3+, также известной как Rembrandt-R, но с отключенной встроенной графикой Radeon (iGPU) - для каждой SKU требуется отдельный графический процессор.

Ryzen 7 7435HS представляет собой 4-ядерный/8-поточный процессор с базовой тактовой частотой 3,2 ГГц, тактовой частотой в режиме Boost до 4,2 ГГц, 8 МБ кэш-памяти третьего уровня, TDP по умолчанию 45 Вт (настраивается от 35 до 53 Вт).  Между тем Ryzen 7 7435H имеет те же характеристики, а также использует тот же идентификатор продукта (FP7r2: 1100-000001507).

Ryzen 5 7235HS представляет собой 8-ядерный/16-поточный чип с тактовой частотой 3,1 ГГц, тактовой частотой Boost 4,5 ГГц, 16 МБ кэш-памяти третьего уровня и TDP 45 Вт, который можно настроить в диапазоне 35–54 Вт. Аналогично Ryzen 5 7235H имеет те же характеристики и идентификатор продукта (FP7r2: 100-000001506).

Учитывая общие характеристики моделей H и HS, вы вероятно увидите, что эти чипы появятся в недорогих игровых ноутбуках (H), а также в некоторых более дорогих ноутбуках и системах мини-ПК (HS) с соответствующим изменением TDP. И что интересно, на странице процессоров AMD перечислены только модели HS, хотя реальные страницы продуктов существуют для всех четырех SKU.

В любом случае, это может привести к появлению некоторых интересных моделей ноутбуков, в зависимости от того, какими будут цены.

#amd #ryzen
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