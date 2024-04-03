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Niko4123
Доступ к многопользовательскому хоррору Content Warning в Steam стал платным со 2 апреля
Content Warning в настоящее время находится на вершине рейтингов в Steam: 97 процентов из 6436 обзоров одобряют игру. Таким образом средний рейтинг "чрезвычайно положительный".

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В Content Warning мы берем на себя роль одного из четырех персонажей, которые покидают свое идеальное окружение из книжки с картинками, чтобы собрать особенно жуткие кадры из фильмов в так называемом "Старом Свете". Затем они хотят загрузить их на платформу SpookTube, получить как можно больше кликов и добиться славы и богатства с помощью вирусного видео. Но это легче сказать, чем сделать, потому что в Старом Свете таятся опасности, которые вероятно будут стоить жизни не одному члену группы.

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В Content Warning два-четыре игрока настраивают своего персонажа, покупают снаряжение, а затем спускаются в глубины Старого Света с помощью своего рода водолазного колокола. Здесь они снимают как можно больше страшных сцен, прежде чем попытаться вернуться на поверхность живыми и загрузить отснятый материал на Spooktube. Каждый забег длится три внутриигровых дня. Чем больше ужасов мы снимаем на видео, тем успешнее становится наше видео и тем больше денег мы на нем зарабатываем. Деньги в свою очередь, позволяют нам покупать лучшее оборудование, которое повышает наши шансы на выживание в Старом Свете.

Игроки называют игру гибридом Lethal Company и JackAss. Юмор Content Warning особенно хорошо принят. 


#steam #content warning
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