C тех пор Google удалил информацию с целевой страницы Google Message Android о том, что RCS выйдет на iOS осенью. Объявление было размещено в разделе, описывающем преимущества RCS, с заголовком "Лучший обмен сообщениями для всех".

Это не первый раз, когда Google отмечает тот факт, что в iOS от Apple отсутствуют возможности RCS. Во время кампании технологического гиганта "Лучшие телефоны навсегда" Google немного посмеялся над поздним приходом Apple в эпоху USB-C, а также отсутствием поддержки RCS.

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Однако новая целевая страница Google Messages не ограничивалась выходом RCS на iOS. Другие анонсы включали предстоящие функции, такие как новые экранные эффекты, пользовательские темы, а также анимированные смайлы и реакции. Все эти функции в настоящее время доступны для тестирования в бета-версии Сообщений Google.

Для тех кто хочет принять участие в бета-тестировании Сообщений Google на Android, просто зайдите в приложение Google Play Store, перейдите к Сообщениям Google, а затем прокрутите вниз до места, где отображается информация о присоединении к бета-программе. После присоединения обязательно обновите приложение до бета-версии.

Поддержка RCS появится и на iOS в свое время. До тех пор нет никаких сомнений в том, что Google продолжит искать новые творческие способы заставить Apple и ее пользователей почувствовать горечь от ее позднего внедрения.