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Niko4123
Разгон приближает урезанную GeForce RTX 4090D к ее полноценному аналогу
Аппаратному обеспечению HKEPC удалось разогнать ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090D с помощью программы ASUS GPU Tweak III, разблокировав его ограниченную производительность. Неизвестно будут ли аналогичные возможности у других марок или моделей GeForce RTX 4090D.

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Характеристики GeForce RTX 4090D урезаны по сравнению с полной версией: например у нее всего 14 592 ядра CUDA против 16 384 ядер CUDA. Тактовые частоты Boost и характеристики VRAM остаются схожими, но ядер Tensor значительно меньше 456 против 512.

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Хотя на бумаге GeForce RTX 4090D выглядит иначе, протестированная модель ASUS ROG Strix, похоже хорошо реагирует на доработки. С выпуском GeForce RTX 4080 Super разрыв в производительности среди графических процессоров NVIDIA верхнего уровня безусловно сократился. GeForce RTX 4090D по-прежнему остается впереди, уступая в среднем на 5–10% своему брату RTX 4090, когда он есть в наличии.

Эта производительность меняется при разгоне, как и то на что способен этот конкретный ASUS ROG Strix GeForce RTX 4090D. Ограничения по мощности можно снять, что значительно расширит потенциал производительности и доведет ее до номинального уровня. Потребление около 558,4 Вт при повышении частоты графического процессора на 200 МГц значительно приблизило синтетическую производительность к GeForce RTX 4090.


#nvidia #geforce rtx 4090 #geforce rtx 4090d
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