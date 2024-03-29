SSD оснащён мощным кулером, который по утверждению компании, снижает температуру на 20°C.

Усиленное охлаждение необходимо для обеспечения той скорости чтения и записи, которую способны достичь диски PCIe 5.0 x4. В этом случае MSI заявляет о скорости последовательного чтения - 14 600 МБ/с и последовательной записи — до 12 700 МБ/с.

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Оба этих показателя заметно выше, чем у MSI Spatium M570 Pro. А с точки зрения номинальной скорости последовательного чтения M580 находится в пределах максимальной пропускной способности, обеспечиваемой PCIe 5.0 x4, которая составляет около 15 750 МБ/с. Мы не увидим, чтобы какие-либо модели PCIe 5.0 достигли этой скорости, поскольку необходимо учитывать неизбежные потери.

Особый рецепт MSI для такого рода ускорения - сочетание 232-слойных микросхем флэш-памяти 3D NAND с высокопроизводительным контроллером Phison E26. M580 также может похвастаться кэш-буфером DRAM и SLC-кешем для повышения производительности.

Несмотря на это, ахиллесова пята этих высоких скоростей заключается в том, что нагрев может снизить производительность. Вот почему MSI установила на M580 гигантский "революционный пассивный башенный кулер Heasink".

К счастью кулер хотя и высокий, но не особенно широкий. По словам MSI, он прекрасно впишется в типичный зазор между слотом M.2 материнской платы и видеокартой. Естественно это будет полностью зависеть от компоновки вашей материнской платы.

MSI предлагает три емкости, каждая с разным рейтингом скорости. Они включают:

4 ТБ (кэш-память LPDDR4 8 ГБ): 14 100 МБ/с чтение, 12600 МБ/с запись

2 ТБ (кэш LPDDR4 4 ГБ): 14 600 МБ/с чтение, 12700 МБ/с запись

1 ТБ (кэш LPDDR4 2 ГБ): 13 700 МБ/с чтение, 10300 МБ/с запись

Интересно, что средняя емкость (2 ТБ) также является самой быстрой, хотя обычно скорость имеет тенденцию увеличиваться по мере увеличения емкости в любой линейке твердотельных накопителей. Однако у MSI все три емкости являются быстрыми.

MSI не сообщила, когда Spatium M580 Frozr будет доступен и сколько он будет стоить. Кроме того, на главной странице продукта выдается ошибка 404, хотя мы нашли страницу продукта на немецком портале. На все три емкости будет распространяться 5-летняя гарантия.