Xтобы возглавить новое подразделение искусственного интеллекта и повысить уровень Copilot

Microsoft продолжает продвигать свои амбиции в области искусственного интеллекта, привлекая соучредителя DeepMind и Inflection Мустафу Сулеймана, который возглавит недавно сформированную группу Microsoft AI. Также добавляется Карен Симоньян, соучредитель и главный научный сотрудник отдела Inflection AI, которая возьмет на себя роль главного научного сотрудника Microsoft AI.

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Сулейман и Симоньян – не единственные пополнения. Microsoft сообщает, что "несколько членов команды Inflection AI решили присоединиться к Мустафе и Карен в Microsoft. В их число входят одни из самых опытных инженеров, исследователей и архитекторов искусственного интеллекта в мире". Похоже это солидное усиление для Microsoft, поскольку она продолжает конкурировать с несколькими другими компаниями в сфере искусственного интеллекта.

Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft, сообщает, что привлечение этих талантов в компанию - это "объединение науки, техники, продуктов и дизайна и использование подхода к обучению для фундаментального продвижения нашей инновационной культуры и процесса создания продуктов". Наделла считает, что этот момент будет иметь решающее значение для плана развития компании на следующее десятилетие.

Однако Microsoft не забывает о важности партнерства с OpenAI. Компания заявляет, что полностью привержена созданию инфраструктуры искусственного интеллекта, которая работает в рамках дорожной карты, установленной OpenAI. Это включает в себя большую открытость и включение нестандартных систем и микросхем.

Объединение всех этих талантов - большая победа для Microsoft, поскольку она стремится укрепить свои позиции в высококонкурентной сфере искусственного интеллекта.