Согласно сообщению корейских новостей.

Samsung может планировать выпуск Galaxy Z Fold 6 с более низкими характеристиками, который будет продаваться примерно за 1,05 миллиона вон (около 800 долларов). Поскольку ожидается, что Fold 6 будет стоить примерно ту же запрашиваемую цену в 1800 долларов, что и Fold 5, возникает вопрос в каких областях "бюджета" складных устройств произойдет сокращение затрат.

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Предыдущие слухи утверждали, что более дешевое устройство (предположительно называемое Galaxy Z Fold 6 SE) прекратит поддержку S Pen и, в свою очередь будет иметь более низкую версию внутренних компонентов по всем направлениям. Покупатели могли ожидать более слабого процессора, дисплея, больших рамок и меньшей автономности. Предполагается, что комплект камер позаимствован из тройной камеры Fold 5, что может означать хорошие, но не отличные изображения и видео.

Создает ли корейский гигант электроники более дешевую линейку складных продуктов, аналогичную его смартфонам A-серии? Как многие знают, серия A продолжает оставаться самой продаваемой даже по сравнению с серией S. Наличие столь же интересной линейки бюджетных складных устройств определенно порадовало бы руководителей и бухгалтеров в Samsung. В конце концов объемы продаж складных устройств Samsung не изменились и в этом году они уступили Huawei, поэтому выход на рынок первым с гораздо более доступным складным устройством может стать ключом к укреплению лидерства компании.

Мы определенно надеемся, что этот слух подтвердится, потому что потребители жаждут дешевых складных телефонов, поэтому такие устройства, как Fold 6 SE (или как бы он ни назывался), могут стать настоящей находкой, а также дать толчок новым конкурентам.