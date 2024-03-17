Если последний Zenfone выглядит знакомым, то это потому, что на самом деле это всего лишь ROG Phone 8 с обновленным внешним видом. Он не обладает всеми игровыми функциями линейки ROG, поэтому с ценой немного легче смириться.

Прошлогодний Zenfone 10 имел 5,92-дюймовый экран, а любой телефон с диагональю менее 6 дюймов по сегодняшним меркам маленький. ASUS действительно была единственным производителем, выпускающим небольшие высококачественные телефоны на базе Android. В прошлом году ходили слухи, что ASUS прекратит выпуск линейки Zenfone, однако ASUS это опровергла. Но вполне возможно, что кто-то из участников цепочки утечек неверно истолковал планы компании.

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Хотя Zenfone 11 Ultra увеличился в размерах, он также обладает более впечатляющими характеристиками. Внутри находится процессор Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. 6,78-дюймовый OLED-дисплей имеет разрешение 1080p и частоту обновления 120 Гц, а в поддерживаемых играх есть возможность повышения частоты до 144 Гц. Есть аккумулятор емкостью 5500 мАч, который по утверждению ASUS, может работать 26 часов без подзарядки - мы ожидаем, что реальное время автономности будет аналогично ROG Phone 8 Pro.

Что касается камеры, то здесь есть основной объектив на 50 МП, 3-кратный телеобъектив на 32 МП и сверхширокоугольный объектив на 13 МП. Основная камера оснащена той же технологией 6-осевой стабилизации, что и телефон ROG 8, а на телеобъективе имеется стандартная оптическая стабилизация. Спереди находится 32-мегапиксельная селфи-камера, выглядывающая через отверстие в центре OLED-дисплея.

В отличие от ROG Phone 8, здесь нет бокового порта USB-C для зарядки и аксессуаров. Фирменные тригеры также отсутствуют, что имеет смысл для телефона, не предназначенного специально для геймеров. Подсветка логотипа как у телефона ROG также отсутствуют. Тем не менее, в новом Zenfone сохранился разъем для наушников, который в наши дни встречается так редко.

Все это немного снижает цену по сравнению с ROG Phone 8, но он все равно дороже прошлогоднего Zenfone. ASUS просит в США 899 долларов, что выше, чем цена Zenfone 10 в 699 долларов. Тем не менее вы получаете почти все те же функции, что и ROG Phone 8 флагманского уровня, но на 100 долларов дешевле.