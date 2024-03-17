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Niko4123
Bloomberg: Pocketpair заявляет, что зарабатывает слишком много на своем хите
Создание игры обошлось менее чем в 1 миллиард иен (6,7 миллиона долларов), но она принесла "десятки миллиардов" японских иен прибыли.

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Это серьёзная сумма денег для студии, состоящей всего из 55 человек, и это вызывает много беспокойства в Pocketpair. В беседе с Bloomberg основатель и генеральный директор Pocketpair Такуро Мизобе заявил, что прибыль Palworld "слишком велика, чтобы с ней могла справиться студия нашего размера".

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Это любопытное заявление, но его нетрудно понять, если воспринимать его с точки зрения крошечного разработчика игр, оказавшегося в центре внимания благодаря неожиданному успеху. Миллионы поклонников игры с нетерпением ждут больших обновлений игры, но такая крошечная студия, как Pocketpair, не сможет выпускать гигантские обновления контента в быстром темпе.

Фактически, спустя почти два месяца после выпуска, Pocketpair только что объявил о своем первом реальном обновлении контента. Это будет масштабная рейдовая битва против нового злого босса, известного как Беллануар, изображенного вверху этого поста. В то время как часть сообщества очень настороженно относится к Беллануару, остальная часть фандома больше воодушевлена серьезными улучшениями, которые появятся в игре в том же обновлении, включая возможность подробно управлять рабочими обязанностями ваших друзей, как показано ниже:

Возможно самая большая новость из интервью Bloomberg заключается в том, что Pocketpair ведет переговоры о том, чтобы вывести Palworld на большее количество платформ. Релиз PlayStation кажется вполне вероятным, но также возможно, что мы увидим игру в Epic Games Store или даже на системе Nintendo. Она бы очень хорошо подошла к нынешнему Switch, но могла бы стать отличным стартом для машины Nintendo следующего поколения.

По словам Мизобе, Pocketpair не собирается нанимать больше сотрудников, чего многие ожидали после резкого роста популярности Palworld. Вместо этого генеральный директор Pocketpair сообщает, что компания довольна тем, что остается независимой студией и продолжает создавать небольшие игры, хотя она также открыта для рассмотрения "предложений о партнерстве или приобретении". Несмотря на это Bloomberg отмечает, что агентство быстро отвергло идею о том, что Pocketpair уже ведет переговоры с Microsoft. 


#palworld
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