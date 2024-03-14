Это решение представляет собой возврат к использованию двух микросхем флэш-памяти NAND для хранения данных в конфигурации начального уровня, как в M1 MacBook Air.

По какой-то странной причине Apple решила оснастить свой базовый MacBook Air M2 всего одним чипом NAND, оставив ему нехватку пропускной способности при более тяжелых рабочих нагрузках. Специалисты YouTube-канала Max Tech продемонстрировали это с помощью серии тестов.

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Мы можем только предполагать, почему Apple приняла такое решение, и с нашей точки зрения это выглядело как искусственное снижение производительности, побуждающее покупателей выбирать более дорогую конфигурацию. Какой бы ни была причина, это разочаровало.

Вы можете перейти к отметке 7 минут 40 секунд, которая показывает, что M3 MacBook Air начального уровня использует два чипа NAND для своего SSD-накопителя, а не один чип. Тем не менее 10-минутное видео стоит посмотреть целиком, поскольку оно содержит несколько интересных сравнительных тестов, которые подчеркивают, почему именно это важно.

"Мы сделали это! Apple прислушалась!", - решительно заявляет ведущий канала Вадим Юрьев. "Мы получили два чипа NAND. Они вернулись, и это стоило Apple больше денег. Хотите верьте, хотите нет, но один 128-гигабайтный NAND на самом деле стоит дороже, чем 256-гигабайтный. Теперь у них здесь два 128-гигабайтного чипа, а это означает, что это более чем вдвое дороже по сравнению с тем, что было раньше, когда они просто использовали один такой же емкости".

Это огромная выгода для покупателей, которые заинтересованы в самой дешевой модели.

Согласно тестированию Max Tech, в тесте Blackmagic Disk Speed Test скорость записи базового MacBook Air M3 на 33% выше, чем у модели M2, а скорость чтения почти на 83% выше.

Конечно это не будет заметно, когда вы просто работаете с macOS или выполняете легкую работу. Но для задач, связанных с хранилищем, переход на два чипа NAND является существенным улучшением и в сочетании с другими обновлениями помогает оправдать разницу в стартовой цене в 100 долларов по сравнению с моделью M2 предыдущего поколения.

13-дюймовый MacBook Air M3 доступен по цене от 1099 долларов, а 15-дюймовая модель - от 1299 долларов, обе с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD-накопителя.