По словам популярного источника kopite7kimi на X, у графических процессоров NVIDIA Blackwell шина памяти VRAM будет иметь ширину 384 бита.

Графические процессоры Blackwell скорее всего будут иметь 192-битный GB205 и 256-битный GB203. Возможный топовый продукт GB202 скорее всего будет иметь ширину шины памяти 512 бит. Можно предположить, что он может стать будущим преемником GeForce RTX 4090, например RTX 5090.

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Хотя это всего лишь слухи и предположения, которые часто меняются, интересно отметить различия с нынешним поколением. Существующая GeForce RTX 4090 с графическим процессором AD102 имеет 384-битную шину памяти, которая, если то о чем говорит kopite7kimi верно, не будет существовать в продуктах Blackwell.

Объем видеопамяти и шина памяти были особенно важным аргументом в современных графических процессорах, поскольку в серии GeForce RTX 40 характеристики по-видимому были занижены в некоторых аспектах. Например GeForce RTX 4070 Ti имела только 12 ГБ видеопамяти при 192-битной шине памяти. Это вызвало недовольство геймеров, которым пришлось выложить рекомендуемую розничную цену в 799 долларов за этот высокопроизводительный графический процессор с не такой уж интересной конфигурацией памяти. Хотя разрешения 1440P теоретически по большей части достаточно, игры которые сильно искажают текстуры, трассировку лучей, трассировку пути и другие приятные для глаз вещи, могут начать вредить слабым характеристикам видеопамяти GeForce RTX 4070 Ti. Переход на 4K - еще одна проблема, поскольку разрешение повышает ставку, когда речь идет о жестких требованиях к видеопамяти.

Нельзя также игнорировать огромный рынок центров обработки данных, на котором в настоящее время работает NVIDIA, и похоже, на ее продукцию существует постоянный спрос. Даже графические процессоры GeForce RTX 4090 потребительского класса были урезаны для использования в центрах обработки данных искусственного интеллекта из-за 24 ГБ быстрой видеопамяти GDDR6X.

Добавьте к этому потенциальную производительность нового семейства графических процессоров серии GeForce RTX 50, и мы вероятно увидим эти продукты для использования в центрах обработки данных. Если топовая модель GB202 имеет 512-битную шину памяти, это может означать впечатляющую производительность в задачах с интенсивным использованием видеопамяти. Это будет справедливо для высокопроизводительных игровых центров и центров обработки данных, которые не могут получить больше заказных графических процессоров из-за нехватки.

Однако отсутствие 384-битной шины памяти на данном этапе не имеет большого значения. NVIDIA рекламирует свой искусственный интеллект DLSS 3 с генерацией кадров, который в некотором смысле может заставить графические процессоры с меньшими характеристиками работать выше своего уровня. Существование продуктов как с 512-битной, так и с 256-битной шиной памяти, по крайней мере демонстрирует здоровое разнообразие, которое будет полезно для геймеров.







