Мы можем увидеть вскоре новый рекорд, поскольку весенняя распродажа Steam не за горами, а вместе с ней может нахлынуть поток геймеров, готовых покупать игры.

Вчера чарты Steam показали рекордное количество онлайн-игроков: на платформу перешли 35 346 413 человек. С тех пор, на момент написания статьи, количество игроков в сети по-прежнему впечатляет: 28 045 500, многие из которых не участвуют в игре, а просто находятся на платформе. Тем не менее, хотя диаграммы показывают, что популярность Helldivers 2 и Palworld безусловно способствует рекорду, это еще не все, во что играют сейчас. В настоящее время игрой с самым высоким 24-часовым пиком и текущим количеством игроков является Counter-Strike 2, за ней следуют Dota 2, PUBG: Battlegrounds и Helldivers 2.

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Baldur’s Gate 3 опережает Palworld на 11-й позиции с примерно 80 тысячами онлайн-игроков на момент написания статьи. Мы также можем ожидать значительного увеличения числа онлайн-игроков на предстоящей весенней распродаже Steam, которая начнется 14 марта. Steam выпустила трейлер мероприятия, который вы можете посмотреть ниже:



Конечно на множество игр будут большие скидки, а также специальные дополнения. Эта распродажа продлится семь дней до 21 марта, так что у вас будет достаточно времени, чтобы просмотреть все предложения.