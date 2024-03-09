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Niko4123
Adobe Express Mobile представляет инструмент создания изображений Firefly AI для Android и iOS
Adobe анонсировала свое новое мобильное приложение Adobe Express в бета-версии, которое объединяет возможности генеративного искусственного интеллекта Adobe Firefly и новые возможности мобильного редактирования на устройствах Android и iOS.

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Создание контента – не всегда простая задача. Это может занять довольно много времени, поэтому создатели контента всегда ищут способы упростить процесс, а также найти новые способы оставаться продуктивными. Adobe стремится помочь в этой области своим новым мобильным приложением Adobe Express. Компания отметила, что благодаря генеративной заливке Firefly, преобразованию текста в изображение и текстовым эффектам, а также быстрым и простым функциям редактирования видео, встроенным непосредственно в рабочий процесс пользователей, мобильное приложение Adobe Express "совершит революцию в создании выдающегося контента".

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"Миллионы пользователей по всему миру обращаются к Adobe Express, чтобы создавать больше контента, чем когда-либо прежде, - это более чем вдвое превышает количество изображений созданных только за последний год", - отметил Говинд Балакришнан, старший вице-президент Adobe Express и цифровых медиа-сервисов в Adobe. "Новое мобильное приложение Adobe Express ставит Firefly предоставляет пользователям беспрецедентные возможности для создания видео, дизайна, фотографий и изображений, которые выделяются".

Изображение создано с помощью Adobe Express Text to Image.

Вот несколько ключевых функций бесплатного мобильного приложения Adobe Express:

  • Преобразование текста в изображение: быстро создавайте новый облик проекта, мгновенно создавая необычные новые изображения с помощью генеративного искусственного интеллекта Firefly.
  • Генеративное заполнение: вставляйте, удаляйте или заменяйте людей, объекты и многое другое с помощью простых текстовых подсказок.
  • Текстовые эффекты: создавайте привлекающие внимание заголовки, тексты и сообщения, которые выделяются текстовыми стилями, используя генеративный искусственный интеллект.
  • Начните работу с уникальными шаблонами, комбинируйте видеоклипы, изображения и музыку, добавляйте анимацию и мгновенно создавайте субтитры в реальном времени на более чем 100 языках. Временная шкала видео, синхронизация слоев и поддержка функций видео 4K упрощают создание социальных видеороликов из любой точки мира.
  • Быстрые действия: редактируйте фотографии и видео, удаляйте фон и изменяйте размер изображений одним щелчком мыши.
  • Наборы брендов: загружайте и делитесь ресурсами бренда, а также легко используйте фирменные шрифты, цвета и логотипы в любом дизайне, чтобы ускорить создание фирменного контента.
  • Совместное редактирование в реальном времени, а также возможность плавного просмотра и комментирования ускоряют процесс создания.

Новое мобильное приложение Adobe Express в бета-версии доступно бесплатно на устройствах Android и iOS. Во время бета-тестирования премиум-функции доступны без дополнительной оплаты. Для тех, кто пользуется устройствами iOS, следует отметить, что Apple ограничивает количество пользователей бета-версии. Таким образом, пользователям iOS необходимо будет зарегистрироваться, а Adobe выберет участников и затем проведет их через весь процесс.

#adobe #мобильные приложения #adobe express mobile
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