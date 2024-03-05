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Niko4123
Apple представляет MacBook Air M3 с более быстрым Wi-Fi и поддержкой двух внешних дисплеев
Портирование Apple своего специального процессора M3 на линейку MacBook Air было лишь вопросом времени, и это время пришло.

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И 13-дюймовая, и 15-дюймовая модели были обновлены до новейшего процессора Apple, что дает Apple повод заявлять о повышении производительности на 60% по сравнению с MacBook Air с процессором M1, выпущенном пару поколений назад, и в 13 раз более производительном, чем самый быстрый процессор Intel на базе MacBook Air.

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Обратите внимание, что есть также MacBook Air M2, хотя по сравнению со старыми системами маркетинговая команда Apple может использовать большие цифры. То есть вы не получите прироста на M3 MacBook Air в 60%, по сравнению с моделью M2. Однако он должен быть быстрее и более функциональным - M3 построенный по 3-нанометровому производственному процессу, оснащен 8-ядерным процессором, 10-ядерным графическим процессором, поддержкой до 24 ГБ унифицированной памяти, модернизированным 16-ядерным процессором Neural. М3 имеет также движок для "запуска оптимизированных моделей искусственного интеллекта" и поддержки аппаратного ускорения mesh shading и трассировки лучей.

Помимо основных характеристик чипа M3, модели MacBook Air с диагональю 13 и 15 дюймов оснащены дисплеем Liquid Retina с яркостью экрана до 500 нит. Однако что действительно выделяется, так это поддержка подключения до двух внешних мониторов при закрытой крышке. В то время как MacBook Air M2 поддерживает один внешний дисплей с разрешением до 6K и частотой 60 Гц при открытой крышке, модели MacBook Air M3 добавляют возможность альтернативно запускать два внешних монитора с частотой до 5K и 60 Гц при закрытой крышке.

Модели MacBook Air последнего поколения также поддерживают Wi-Fi 6E, зарядку MagSafe, два порта Thunderbolt, разъем для наушников 3,5 мм, HD-камеру FaceTime 1080p, "Magic Keyboard" с полноразмерным функциональным рядом и сенсорную панель Touch. 

Цены на новые ноутбуки MacBook Air M3 начинаются от 1099 долларов за 13-дюймовый вариант и от 1299 долларов за 15-дюймовую модель, оба с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD-накопителя. Их также можно обновить до 16 ГБ и 24 ГБ ОЗУ, а также до 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ SSD-накопителя. При полной загрузке максимальным объемом оперативной и встроенной памяти цена составляет 2299 долларов за 13-дюймовую модель и 2499 долларов за 15-дюймовую модель.

#apple #macbook air m3
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