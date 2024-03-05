Эти подробности взяты из Linkedin и были обнаружены корейским сайтом Gamma0burst, который специализируется именно на таком виде анализа данных.





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Инженер сообщил, что они работали над проектами "STRIX A0, Sarlak, STRIX B0, Kraken и Sound Wave" в AMD. Strix A0 и Strix B0 скорее всего являются процессорами Strix Point и Halo, хотя возможно, что существует два варианта Strix Point и то, что информаторы называют Strix Halo, на самом деле является процессором "Sarlak".

Название Sound Wave является совершенно новым в данной ситуации, и хотя производственные процессы, приведенные в сообщении сотрудника Linkedin, явно неверны (Strix ни в коем случае не использует 7-нм техпроцесс), мы должны отметить, что он указывает 3-нм техпроцесс для Sound Wave. Хотя предположительно запланированы процессоры Zen 5, построенные по 3-нм техпроцессу, вполне возможно, что Sound Wave - это первое появление чипа, реализующего архитектуру Zen 6 "Morpheus".

Фактически, это может быть полукастомная модель такая как чипы Aerith и Sephiroth для Steam Deck. Название будущего процессора прекрасно соответствует идее будущего APU Steam Deck. Gamma0burst утверждает, что вполне вероятно, что все вышеупомянутые чипы сочетают в себе ядра процессора Zen 5 и графику RDNA 3.5.

Однако у нас может быть неправильное представление о Kraken. В другой утечке Linkedin связанной с AMD, обнаруженной Gamma0burst в том же посте, другой инженер упоминает "Strix, Sarlak, Kracken IO умирает". С самого начала считалось, что Strix Halo - это конструкция основанная на чиплетах. Однако Kraken считался небольшим монолитным процессором; если Kraken основан на чиплетах, то предыдущие слухи о его конфигурации 4+4 ядра могут быть неточны.

Gamma0burst отмечает, что простое предположение о том, что все три продукта используют один и тот же кристалл ввода-вывода маловероятно, учитывая, что Strix Halo должен иметь около 20 процессоров рабочей группы RDNA 3.5, а у Kraken по слухам всего 8. Маловероятно, что AMD будет тратить впустую огромное количество кремния, которое пришлось бы отключать, чтобы использовать один и тот же cIOD для обоих чипов.