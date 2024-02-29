На этой неделе биткоин пошел в рост: в понедельник он первоначально поднялся до уровня выше 53 000 долларов, самого высокого уровня с ноября 2021 года. Это также значительно выше отметки менее 17 000 долларов, на которой он находился в начале года. Теперь всего два дня спустя, стоимость биткоина превысила отметку в 60 000 долларов и быстро приближается к рекордному максимуму криптовалюты в 69 000 долларов.

Рынок криптовалют всегда был нестабильным, и этот недавний внезапный всплеск является еще одним примером этой черты. Несмотря на сильную изменчивость цены, биткоин оставался наиболее устойчивой формой криптовалюты в течение долгого времени. Очевидно, что он не застрахован от взлетов и падений, но в долгосрочной перспективе он доказал свою устойчивость на рынке, который для многих является очень неопределенным.

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Вероятно существует несколько причин последнего взлета биткоина. По оценкам, халвинг произойдет примерно в середине апреля, согласно таймеру обратного отсчета на Watcher.guru, и нет ничего необычного в том, что торговая активность резко возрастает перед этими событиями. Событие халвинг - это когда вознаграждение за добычу новых блоков сокращается вдвое, и это происходит примерно каждые четыре года.

"Если 60 000 долларов не произоводят впечатление, учтите, что 70% добычи биткоинов остаются неизменными в течение года, а то немногое, что осталось, собирают такие компании, как BlackRock и Fidelity", - сообщил Антони Тренчев, соучредитель криптобиржи Nexo, в заявлении Reuters.

Событие халвинг вероятно является главной причиной нового бума биткоина, хотя и не единственной. Также кажется, что здесь присутствует некоторый страх упустить выгоду. Те, кто оставался в стороне от прошлых взлетов биткоина, могут иметь дополнительную мотивацию оседлать нынешнюю волну, чтобы не пропустить второй или третий (или любой другой) раз.

Будет интересно посмотреть, установит ли биткоин новый исторический максимум в ближайшие дни и недели. Часто кажется, что с биткоином развивается и весь рынок криптовалют. Например Ethereum тоже растет и в настоящее время стоит 3364 доллара, что на 43% выше, чем ранее. Binance Coin (рост на 31,58% с начала 2024 года) и некоторые другие также демонстрируют недавнее восходящее движение, включая мем-монеты, такие как Dogecoin и Shiba Inu.