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Niko4123
Процессоры Intel 15-го поколения будут использовать техпроцессы 20A и 18A
Как и Meteor Lake, процессоры Arrow и Lunar Lake будут использовать технологии упаковки Foveros.

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Intel продолжит свою стратегию аутсорсинга: Arrow Lake и Lunar Lake будут использовать 3-нм технологический процесс TSMC. В линейке Arrow Lake 15-го поколения будет использоваться техпроцесс Intel 20A для процессора и 3-нм техпроцесс TSMC (N3) для модуля iGPU. Обновление с Meteor до Arrow Lake будет включать более совершенную плитку ЦП, в то время как плитка iGPU останется неизменной.

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Lunar Lake будет ограничен сегментом ноутбуков и включать процессорный блок, изготовленный на узле Intel 18A, и блок iGPU, переданный на аутсорсинг узлу N3B TSMC (3 нм+). Как и его предшественник (Lakefield), он скорее всего будет производиться в ограниченных количествах для ультрабуков высокого класса и для энтузиастов. На днях Intel подробно рассказала о своей дорожной карте производства чипов, планируя стать производителем чипов №2, обойдя Samsung и конкурируя с TSMC.

Подразделение по производству чипов Intel постепенно становится отдельной организацией, стремящейся обслуживать давних конкурентов AMD, Arm и NVIDIA. Выступая перед журналистами, генеральный директор Пэт Гелсингер заявил, что между продуктами Intel и Intel Foundry будет четкая грань. Компания создаст отдельные юридические лица для двух подразделений, каждое из которых будет иметь бюджет, расходы и финансовые показатели.

#intel #arrow lake #lunar lake
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В производстве процессоров Intel Arrow Lake и Lunar Lake будут применяться 3-нм техпроцессы TSMC
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