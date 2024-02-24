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Niko4123
NVIDIA заявила о возможном дефиците GeForce RTX 5090
Графические процессоры для центров обработки данных являются популярным товаром, спрос на который растет впечатляющими темпами вслед за золотой лихорадкой искусственного интеллекта.

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Во время сообщения о финансовых результатах NVIDIA Колетт Кресс, финансовый директор NVIDIA, заявила: "Мы ожидаем, что предложение наших продуктов следующего поколения будет ограничено, поскольку спрос намного превышает предложение". Архитектура NVIDIA Blackwell следующего поколения будет привлекательной для рынка, но из-за спроса у нее возникнут потенциальные проблемы с запасами. Мы слишком часто наблюдаем, как судьба графических процессоров для центров обработки данных связана с игровыми продуктами, например в Китае используют GeForce RTX 4090 для центров обработки данных.

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Это вполне может означать, что будущие игровые продукты, такие как грядущая GeForce RTX 5090, могут оказаться труднодоступными для геймеров. Сама GeForce RTX 4090 испытывала дефицит на начальных этапах своего существования, когда геймеры массово скупали лучший в своем классе продукт. После непродолжительного периода хорошей доступности она снова стала дефицитным, поскольку рынок ИИ также стал ее использовать.

Можно ожидать, что продукты NVIDIA для центров обработки данных Blackwell следующего поколения будет трудно получить, если текущая тенденция останется неизменной. Будущие продукты, такие как графический процессор NVIDIA B100 AI, вероятно, будут иметь значительный прирост производительности, что упростит решение о выборе GPU для центров обработки данных, стремящихся оставаться конкурентоспособными. Пока неизвестно, распространится ли этот спрос на ИИ на линейку GeForce RTX и замедлит ли это предложение для геймеров, но почва безусловно готова.

Может ли будущая нехватка графических процессоров NVIDIA Blackwell GeForce RTX открыть путь конкурентам? У AMD было несколько попыток бросить вызов NVIDIA в игровом секторе, а именно Radeon RX 7900 XTX и Radeon RX 7800 XT. Radeon RX 7900 XTX доказала, что хорошо соответствует GeForce RTX 4080 по растровой производительности за меньшие деньги. Аналогично, Radeon RX 7800 XT составила сильную конкуренцию GeForce RTX 4070, что привело к падению цен в этих сегментах рынка.

Хотя слухи о судьбе будущих графических процессоров AMD Radeon всегда ходят, для геймеров было бы благом, если бы они выпустили высококонкурентные продукты. Это особенно актуально, если NVIDIA действительно столкнется с возможной нехваткой графических процессоров Blackwell GeForce RTX, которые могут стать дорогими на вторичном рынке, как во время кризиса графических процессоров с криптовалютой в 2021 году.

Очевидно, что NVIDIA пожинает плоды от своих продуктов для центров обработки данных на рекордном уровне, но остается неясным, какое влияние это в конечном итоге окажет на ее игровое подразделение, учитывая раскрытие информации ее финансовым директором. Геймерам придется терпеливо ждать продукты, которые скорее всего будут впечатлять своей производительностью, но доступность и цены могут снова разочаровать.

#nvidia #geforce rtx 5090
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