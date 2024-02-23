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Niko4123
Цены на NVIDIA GeForce RTX 4070 и 4060 Ti снизились до рекомендованных и ниже
Цены на версии Founders Edition от NVIDIA близки к рекомендованной розничной цене и немного ниже.

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Одной из причин снижения является появление линейки GeForce RTX Super, которая помогла снизить цены на все модели графических процессоров. Цены на GeForce RTX 4070 в Соединенных Штатах также упали ниже рекомендованной цены, что выглядит как толчок к распродаже большего количества графических процессоров, находящихся на полках.

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Поскольку рекомендованная розничная цена GeForce RTX 4070 Super составляет 599 долларов, цена на GeForce RTX 4070 естественно начнет снижаться, чтобы оставаться востребованной на фоне нового продукта. Еще одним существенным фактором ценообразования на графические процессоры этого уровня стала конкуренция со стороны AMD. Radeon RX 7800 XT оказалась очень достойным конкурентом NVIDIA в этой области, продемонстрировав впечатляющую производительность растеризации при рекомендованной розничной цене в 499 долларов. На этот графический процессор также наблюдались скидки, которые были ниже его рекомендованной цены, что позволяло снижать цены на GeForce RTX 4070.

Хотя AMD Radeon RX 7800 XT доказала свою эффективность, многие покупатели по-прежнему склонны отдавать предпочтение NVIDIA по нескольким причинам. Во-первых, производительность трассировки лучей по-прежнему превосходит конкурента, и многие современные игры активно используют преимущества этой технологии.

Во-вторых, лидерство NVIDIA в области технологий искусственного интеллекта впечатляет не только в продуктах для центров обработки данных, но и в играх. DLSS 3 стала фантастическим способом добиться более высокой частоты кадров, поскольку она была поддержана во многих новых играх без каких-либо недостатков. Хотя у AMD есть FSR 2 и FSR 3, NVIDIA по-прежнему впереди во многих отношениях в этой области использования.

Важным вопросом будет то, отразятся ли эти ценовые тенденции на рынках Северной Америки и Европы. Цена на GeForce RTX 4070 медленно ползет вниз, и часто происходят распродажи, которые делают ее цену еще более привлекательной. То же самое справедливо и для GeForce RTX 4060 Ti, которая изначально была непопулярной из-за плохого восприятия ценности графического процессора с 8 ГБ видеопамяти.

#nvidia #geforce rtx 4070 #4060 ti
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