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Niko4123
Процессоры Intel Core i9-13900K/14900K повреждаются из-за чрезмерного ограничения мощности
Сообщается, что любые высокопроизводительные процессоры Intel страдают от странных сбоев, связанных с напряжением/питанием, которые в конечном итоге приводят к выходу из строя чипа.

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Большинство пользователей сообщают, что снижение частоты P-ядер на Core i9-13900K и 14900K снижает частоту сбоев. К сожалению нестабильность (в большинстве случаев) связана с физическими повреждениями и не может быть полностью устранена. Максимум, что вы можете сделать, это немного снизить напряжение процессора и тактовую частоту P-ядра или выбрать RMA.

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У одного из процессоров Core i9-13900KF возникла аналогичная проблема. Поначалу сбои были случайными и редкими, но через некоторое время они участились, что привело к BSOD с "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" и другим случайным ошибкам. Все ошибки имели одну общую черту: повреждение памяти или доступ к памяти без доступа. Аварийный дамп не помог, поскольку каждый раз, когда новое приложение отвечало за обращение к адресу памяти на уровне ядра, оно не должно было этого делать.

Удаление одного приложения за другим приводило к тому, что сбои ограничивались системными процессами, включая Защитника Windows. Через некоторое время описанный выше сбой стал происходить более регулярно. Журналисты поменяли материнскую плату, память и графический процессор, но безрезультатно. Насколько мы можем судить, связь PCIe процессора с графическим процессором была скомпрометирована, что приводит к ошибкам при каждой нагрузке на определенные линии.

Разгон процессора решает проблему, но лучше выполнить RMA, прежде чем ситуация ухудшится. В некоторых отчетах утверждается, что эта проблема вызвана функциями повышения производительности, используемыми производителями материнских плат. Следовательно, пользователям рекомендуется отключить любые улучшения на уровне BIOS, такие как ASUS Multicore Enhancement (MCE) и разгон 6 ГГц одним щелчком мыши от MSI.

Эти настройки предположительно выводят процессор за пределы его характеристик по напряжению/тактовой частоте, что приводит к нестабильности и/или необратимому повреждению. Какой бы ни была причина, в большинстве случаев это проявляется в сбоях из-за повреждения памяти, несанкционированного доступа к памяти или нехватки видеопамяти (даже на высокопроизводительных графических процессорах).

Кроме того, для параметров влияющих на напряжение VRM, ядер ЦП и SoC, следует установить значения по умолчанию Intel. Для материнских плат ASUS это означает переключение режима SVID на "Intel Fail Safe". Для Gigabyte это относится к опции "Normal" в настройках динамического Vcore. Настройка калибровки Load Line направлена на стабилизацию разогнанного процессора. То же самое должно быть и в стандартных настройках.

MSI имеет "Режим напряжения ядра процессора" с "Режимом компенсации", который можно выбрать для подачи дополнительного напряжения на процессор до тех пор, пока оно не станет стабильным. Опция "DigitALL Power" управляет настройками LLCC, а более высокие режимы потенциально могут стабилизировать систему.

Если сбои повторяются после непродолжительного периода стабильности, вам лучше выполнить RMA процессора, а не повторно применять вышеупомянутые исправления.

#intel core i9-13900k #14900k
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