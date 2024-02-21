Ожидается, что AMD предложит процессоры EPYC как со стандартными, так и с плотными ядрами Zen 5, но похоже, что между ними может быть большая разница, чем просто количество ядер и тактовая частота.

В сообщении китайского издания UDN отмечается, что "новый 3-нм техпроцесс AMD с архитектурой Zen 5" поступит в массовое производство во втором квартале этого года. Это резко контрастирует с более ранними сообщениями о том, что Zen 5 уже находится в массовом производстве в виде настольных процессоров Granite Ridge, премьера которых ожидается где-то во второй половине года. Не исключено, что массовое производство во втором квартале может означать перенос премьеры в конец года, но есть ключевая деталь: предполагается, что Granite Ridge будет производиться по 4-нм техпроцессу TSMC, а не 3-нм.

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Так что же это за 3-нм процессоры? В сети ходят слухи, что на самом деле это чиплеты Zen 5c, предназначенные для процессоров EPYC. Считается, что эти CCD имеют 32 ядра на чиплет, распределенные по двум шестнадцатиядерным CCX, так же, как процессоры Zen 2 и более ранние версии Zen имели два четырехъядерных CCX на 8-ядерном чиплете. Ожидается, что каждый CCX будет иметь 32 МБ кэш-памяти L3, что в целом даст чиплету 64 МБ кэш-памяти L3. Предполагается, что EPYC будет иметь до шести таких чипсетов, что в общей сложности составит 192 ядра процессора Zen 5c в одном сокете.

Также существует мнение, что доступный в настоящее время 3-нм техпроцесс TSMC на самом деле настроен для маломощных и мобильных приложений. Это не подойдет большому 400-ваттному процессору EPYC, который будет работать на тактовой частоте 4 ГГц или выше, но может быть вполне подходящим для процессоров Zen 5c, которые едва достигают частоты 3 ГГц.

Кроме того, для AMD было бы разумно зарезервировать дорогой 3-нм техпроцесс для своих наиболее прибыльных компонентов, и это почти наверняка будут процессоры EPYC с большим количеством ядер. Примечательно, что стандартный CCD Zen 5 для Granite Ridge, как полагают по-прежнему будет просто 8-ядерным, как и предыдущие процессоры Zen, а это означает, что настольные процессоры Zen 5 снова будут иметь не более 16 ядер.