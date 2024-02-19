Педро Энрике Лутти Липпе, бразильский журналист, утверждает, что игры для Switch 2 собираются выпустить вместе с новой консолью в первом квартале 2025 года.

Тот факт, что эти игры сдвигают графики выпуска, заставляет многих полагать, что это происходит из-за решения Nintendo выпустить консоль в 2025 году, а не в 2024 году.

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Nintendo Switch приближается к своему седьмому дню рождения, и она определенно показывает свой возраст. Что делает ее еще старше, так это то, что она основана на процессоре NVIDIA Tegra X1, которому на момент запуска Nintendo Switch уже было два года. К тому времени, когда новая консоль появится на прилавках магазинов, технологии лежащей в основе Switch, будет уже десять лет.

Ожидается, что предстоящая консоль, скорее всего, станет обновлением текущей системы, хотя Nintendo показала, что не боится использовать совершенно другую концепцию при выпуске нового оборудования. В настоящее время прогнозируется, что цена консоли вырастет до 400 долларов, а цены на игры также поднимутся до 70 долларов, что совпадет с ценами на игры Sony и Microsoft.

Будет интересно посмотреть, что Nintendo решит делать с программным обеспечением до конца 2024 года. Предполагается, что она захочет отложить выпуск таких крупных игр, как Mario, до запуска новой консоли в 2025 году.