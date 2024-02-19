Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Премьера Switch 2 от Nintendo переносится на 2025 год
Педро Энрике Лутти Липпе, бразильский журналист, утверждает, что игры для Switch 2 собираются выпустить вместе с новой консолью в первом квартале 2025 года.

реклама

Тот факт, что эти игры сдвигают графики выпуска, заставляет многих полагать, что это происходит из-за решения Nintendo выпустить консоль в 2025 году, а не в 2024 году.

реклама

Nintendo Switch приближается к своему седьмому дню рождения, и она определенно показывает свой возраст. Что делает ее еще старше, так это то, что она основана на процессоре NVIDIA Tegra X1, которому на момент запуска Nintendo Switch уже было два года. К тому времени, когда новая консоль появится на прилавках магазинов, технологии лежащей в основе Switch, будет уже десять лет.

Ожидается, что предстоящая консоль, скорее всего, станет обновлением текущей системы, хотя Nintendo показала, что не боится использовать совершенно другую концепцию при выпуске нового оборудования. В настоящее время прогнозируется, что цена консоли вырастет до 400 долларов, а цены на игры также поднимутся до 70 долларов, что совпадет с ценами на игры Sony и Microsoft.

Будет интересно посмотреть, что Nintendo решит делать с программным обеспечением до конца 2024 года. Предполагается, что она захочет отложить выпуск таких крупных игр, как Mario, до запуска новой консоли в 2025 году.

#nintendo #switch 2
+
Написать комментарий (0)
Nintendo Switch 2 выйдет в первом квартале 2025 года
Выход новой портативной консоли Nintendo Switch 2 отложен до 2025 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Из-за возросших запросов и дороговизны разработчики игр начинают отказываться от AAA-проектов
29
Великобритания и США хотят поставить Украине миллион дронов-камикадзе с искусственным интеллектом
4
Появились новые факты указывающие на то что Хэл Финни - это Сатоши Накамото
3
Military Watch: главное оружие истребителя Су-57, крылатая ракета Х-59МК2 дебютировала на Украине
5
Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил намерение построить на Украине завод по производству снарядов
7
Аэродромная инфраструктура Германии оказалась неподходящей для приобретенных ФРГ F-35
1
Западные и украинские СМИ обсуждают появление в ВКС России квадратной ракеты
1
Компания Solarpappel разработала и запатентовала уникальную конструкцию солнечных панелей
+
Бюджетный Xeon E5-2667v4 за $27 сумел полностью раскрыть потенциал GeForce RTX 4060 Ti
32
Концерн Калашников вводит в эксплуатацию новый цех площадью 5800 квадратных метров
1
Иран представил новейшую систему ПВО собственного производства
+
Генсек НАТО верит в то, что поддержка США Украины сдерживает Китай от «вторжения» на Тайвань
5
NVIDIA переходит на новый стандарт питания для видеокарт GeForce RTX 5000
29
MIT Technology Review: микроорганизмы используют углекислый газ для создания авиационного топлива
1
Владеющая Arm корпорация SoftBank готова потратить $100 млрд на разработку собственных ускорителей искусственного интеллекта
+
Intuitive Machines: Частный лунный модуль Odysseus отправил первые фото с Землей
+
ВКС РФ использовали на Украине "квадратную" ракету Х-69 – новейший аналог зарубежной Storm Shadow
6
Между Саратовом и Энгельсом могут построить тоннель для борьбы с пробками
7
Опубликован документ со списком оружия, которое Франция поставила Украине
2
Military Watch: Ракета Х-59МК2 для истребителя пятого поколения Су-57 впервые применена на Украине
1

Популярные статьи

С какими проблемами сталкиваются обычные майнеры, и почему 20% фермеров разорятся в апреле 2024г
9
Приключение корейского Буратино: краткий обзор игры Lies of P
+
Ученые создали "гигантский квантовый вихрь", имитирующий черную дыру
1
Обзор тепловизора Xinfrared XH 09 (Х2) – специалист по поиску и охоте
5
Китайская BYD обогнала Tesla – очередь за Volkswagen
2
Япония впала в рецессию и перестала быть третьей экономикой мира
12
О растерянности в руководстве подразделения игровых консолей Xbox
6
О том, как флот НАТО не мог обнаружить дивизию советских атомных подводных лодок
4
О современном состоянии армейской авиации Польши
3
В США призывали разместить в Польше ядерное оружие
8

Сейчас обсуждают

Роман Никольский
03:49
Потому что фейк)
Видеокарта NVIDIA RTX 5090 выйдет уже в конце 2024 года
Роман Никольский
03:49
Те самые, которые они больше не собираются делать?)
Видеокарта NVIDIA RTX 5090 выйдет уже в конце 2024 года
Роман Никольский
03:42
Снизь до 140гц и включи 10бит, удивишься качеству ещё больше)
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Никита Ермолаев
03:41
Раджа, сасат
Информация о процессоре AMD Ryzen серии 9000 Zen 5 предполагает серьёзные обновления архитектуры
Роман Никольский
03:34
Бери ультравайд, не пожалеешь
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Роман Никольский
03:32
Пункт один - посети как можно скорее окулиста и начинай лечение, пока не поздно)
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Роман Никольский
03:30
Какие ещё 40, пересел с 32 2к на 4к 34 ультравайды оба от лыжи, висят на стене и они здоровенные. Ты от 40 дюймов будешь к другой стене что-ли отодвигаться, или готов попрощаться со зрением?)
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Роман Никольский
03:26
Ещё при 2060 разогнанной сидел на 2к, всё отлично тянула на высоких, а уж 3060 то тем более должна)
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Роман Никольский
03:24
VA сегодня и старые VA не одно и тоже, сейчас они подкачались и намного лучше стали)
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Роман Никольский
03:21
"ведь я искал разницу в картинках на своём мониторе" Вот так лучше будет)
5 причин, по которым я не собираюсь менять Full HD монитор на QHD или 4K в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем