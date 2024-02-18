Обсуждались игры Xbox, которые появятся на консоли Sony PlayStation 5, будущее Xbox Cloud Gaming на iOS и возможность появления портативного Xbox.

Один из крупнейших слухов касался состояния эксклюзивов на Xbox: предполагаемые "утечки" утверждали, что такие популярные игры, как Starfield, Indiana Jones и Great Circle, скоро появятся на PlayStation 5. Спенсер ясно дал понять, что еще нет планов, что крупнейшие игры Xbox перейдут к главному конкуренту, хотя еще четыре неназваных игры будут выпущены на других консолях. Xbox кажется пытается разобраться с сообщениями на этом фронте, но решение сохранить в секрете выпуск четырех игр на другие платформы оставляет место для спекуляций.

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Спенсер также получил возможность поговорить о Законе о цифровых рынках Европы и о том, как он меняет возможности Xbox с помощью своего облачного игрового сервиса на iOS от Apple. На данный момент кажется, что этого все еще недостаточно: Спенсер заявил, что компания не может "монетизировать Xbox Cloud Gaming на iOS". Спенсер уточнил, что Apple "определенно [не зашла] достаточно далеко, чтобы открыть конкуренцию на крупнейшей в мире игровой платформе". Это удар для пользователей, у которых есть и Xbox, и iPhone, которые надеялись наконец получить максимум от обоих.

Поскольку игровые портативные устройства сейчас в моде, Спенсера спросили, есть ли в планах появление портативных устройств Xbox. Спенсер ответил: "Я большой поклонник портативных устройств. Я большой фанат, но анонсировать нечего". Что еще более важно, Спенсер признал отсутствие усовершенствованных возможностей игровых портативных компьютеров на базе Windows. Он добавил, что "команда нашей платформы работает с Windows, чтобы сделать ее еще лучше".

Это содержательное интервью с большим количеством информации, и оно более интересное, чем подкаст, созданный Xbox. Непонятно, почему команда Xbox не стала использовать подобные интервью просто как способ успокоить ситуацию со слухами и утечками.