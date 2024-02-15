при потребляемой мощности 409 Вт

Intel Core i9-14900KS (S означает Special Edition) просочился на OCBase. Вариант 14900K с заводским разгоном имеет более высокую тактовую частоту 6,2 ГГц (по сравнению с 6,0 ГГц). Увеличение тактовой частоты достигается за счет более высокого энергопотребления. В то время как у Core i9-14900K максимальная мощность составляет 253 Вт, у 14900KS верхний предел составляет 409,7 Вт, при этом среднее энергопотребление во время теста OCBase составило 331,58 Вт.

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Core i9-14900KS имеет более высокую базовую мощность - 150 Вт по сравнению со 125 Вт у обычных чипов K-серии. Устройство протестированное на OCB, является серийным, а не инженерным образцом, поэтому официальный релиз не за горами.

За исключением мощности и тактовой частоты его характеристики идентичны 14900K, а максимально допустимая температура составляет 100°C. Частота E-ядер также была увеличена с 4,4 ГГц до 4,5 ГГц. Как и Core i9-13900KS, 14900KS будет стоить от $700 до $750.