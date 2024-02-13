Escape from Tarkov, "хардкорная и реалистичная онлайн-игра/симулятор от первого лица с функциями MMO и сюжетным прохождением", за последний год была продана значительным тиражом. Хотя некоторые могут утверждать, что проблемы с читерами и другие проблемы все еще существуют, мы находимся на пороге выхода еще одного обновления, которое принесет множество новых функций, включая изменения в броне.

Примечания к патчу Escape From Tarkov 0.14.1.0 уже опубликованы. Первая и самая важная деталь этих заметок - изменения в бронепробиваемости. Урон игрокам меняется по мере того, как пуля проходит сквозь слои брони, теряя проникающую способность и наносимый урон в зависимости от типа брони. При этом также были внесены некоторые изменения в урон, который "уменьшается, когда за непробиваемым компонентом находится тело бойца". Хотя бронежилет может помешать пуле пройти насквозь, тело все равно ощущает удар, и в игру введена его симуляция.

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Помимо изменений и обновлений, было также множество исправлений. Однако примерно одновременно с этим обновлением всплыла еще одна интересная деталь - это заметка главы студии Battlestate Games Никиты Буянова. В сабреддите Escape From Tarkov Никита разместил заметку о том, что в игре появятся доступные для покупки вещи из-за удаления премиального пакета Tarkov и отсутствия постоянного поступления денежных средств в студию. Таким образом, в последующих обновлениях студия, возможно постарается добавить расширения для хранения добычи, разблокировку косметической одежды и возможность совместной игры в автономном режиме, что было особенностью премиум-версии Tarkov, которая больше не доступна.

Вы можете прочитать об общественном обсуждении этого изменения на Reddit, но большинство людей вполне довольны предстоящим переходом.