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Niko4123
Продано миллион копий Helldivers 2 для PS5 и ПК
Helldivers 2 - это кооперативный онлайн-шутер от третьего лица, в котором игроки вместе отбиваются от орд инопланетян.

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Статистика продаж особенно впечатляет, учитывая, что игра доступна всего несколько дней.

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Ограничивающим фактором, который может помешать игре достичь популярности Palworld, является отсутствие у игроков возможности получить доступ к игре в рамках услуги подписки. Palworld доступен на Xbox Game Pass, однако Helldivers 2 недоступен в сервисе Sony PlayStation Plus. Хотя ситуация может измениться, поскольку Sony несомненно захочет сохранить динамику продаж игры, и добавление ее на один из более высоких уровней подписки PlayStation Plus - хороший способ добиться этого.

Успех Helldivers 2 может изменить стратегию Sony по выпуску игр на ПК примерно через год после того, как они станут доступны на консоли PlayStation. Если ждать так долго, запуск на ПК может показаться менее впечатляющим. Это может быть информированием руководителей Sony о том, что продажи традиционных игр, таких как God of War, могут значительно вырасти, если указать день и дату запуска как на консоли, так и на ПК.

#helldivers 2
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