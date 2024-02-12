Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Графические драйверы Intel Arrow Lake 15-го поколения готовы к Linux 6.9
tGPU Arrow Lake 15-го поколения выглядят идентичными Meteor Lake.

реклама

Поддержка графики Intel Arrow Lake 15-го поколения опережает график, по крайней мере в Linux. Производитель чипов отправил финальный патч для Mesa 24.1, завершающий работу над графическим драйвером ядра для своих процессоров следующего поколения, которые должны появиться позднее в этом году. Драйвер i915 для семейства 15-го поколения будет выпущен вместе с Linux 6.9 этим летом. В том же выпуске Intel также добавила драйверы OpenGL и Vulkan.

реклама

Последний патч ядра добавляет идентификаторы PCI для графических процессоров Arrow Lake, которые очень похожи на Meteor Lake. Идентификаторы PCI: 0x7D41, 0x7D51 и 0x7DD1. Это графические процессоры 4 нм (TSMC N4) в сочетании с вычислительными блоками 20 А (2 нм), которые будут питать процессоры Core Ultra следующего поколения.

Это означает, что мы рассматриваем вторую версию архитектуры Xe-LPG, представленную в семействе Core Ultra 1-го поколения. Поскольку идентификаторы PCI не привязаны к опции Force_probe, это означает, что графический процессор Arrow Lake должен полностью поддерживать Linux 6.9. Это соответствует графику запуска во втором полугодии 2024 года, который Intel неоднократно озвучивала.

#intel arrow lake #linux 6.9
+
Написать комментарий (0)
Процессоры Intel Arrow Lake будут поддерживать Thunderbolt 5 со скоростью 120 Гбит/с
Один из образцов процессоров Intel Arrow Lake-H получил 6P и 8E ядер
Процессоры Intel Arrow Lake впервые замечены в грузовых накладных с конфигурацией 6+8 ядер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Деформация тектонических плит на дне Тихого океана может привести к появлению небольшого континента
3
В Китае построят большой спектроскопический телескоп для изучения экзопланет
+
JetZero: Пассажирский самолет с уникальной конструкцией крыла должен взлететь в 2030 году
3
Управляемый по лазеру снаряд Инвар-М на предельной дальности поразил украинский БМП Bradley
1
NewsAtlas: WaveAerospace разработали дрон Huntress II Turbojet реактивным двигателем
+
Мировой лидер сетевого оборудования Cisco готовит тысячи своих сотрудников к сокращению
9
Российские военные прорвали оборону ВСУ на Купянском участке
1
Власти США готовы выплатить до $10 млн за сведения о ключевых лицах хакерской группировки Hive
+
ВС РФ продолжают методично вытеснять ВСУ с улиц Авдеевки
+
Take-Two объявила приблизительную дату выхода GTA VI
4
Несколько источников подтвердили, что Россия использует интернет Starlink в зоне СВО
1
ИИ за год выявил в 45 раз больше новых химических элементов, чем наука нашла за столетия
8
AMD представила архитектуру Embedded+ для улучшения качества искусственного интеллекта
+
MSI выпустила безвентиляторный мини-ПК на базе Intel N100
+
Разработчик RuneScape Jagex приобретен за $1,13 млрд
+
Одну из самых глубоких шахт Европы переоборудуют в твердотельную аккумулирующую электростанцию
3
Тысячи рабочих мест и миллиарды инвестиций получит Хабаровский край в 2024 году
7
Си Цзиньпин поздравил народ с китайским Новым годом
+
ASML продемонстрировала новейший литографический сканер стоимостью $380 млн
4
Китай представил передовую систему ПВО LD35 с программируемыми снарядами, ракетами и боевым лазером
1

Популярные статьи

Из-за России США отказываются от многомиллиардного проекта FARA, на который ушло более 6 лет
2
10 лучших постапокалиптических сериалов по моему мнению
10
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
12
Новая угроза для Украины - российская гиперзвуковая ракета 3M22 «Циркон»
2
Как я полдня собирал игровой ПК для шефа, и что мне удалось найти в крошечном турецком магазине
27
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Февраль)
16
Пять причин провала Xbox Game Pass
12
Как я разогнал четыре модуля памяти на AMD Ryzen 7950X со штатных 3600 до 5200 МГЦ (+44%)
34
Call of Duty World at War - Вид на вторую мировую сбоку
1
Китайская хак-группа Volt Typhoon оставила ФБР, ЦРУ и АНБ в "глубоком смятении"
1

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
05:14
Да и пофигу на этих американских подстилок 😊
Zephyr и VK Valkyrie выпустят GeForce RTX 4080 SUPER
Бронислав Русов
05:14
Это еще в прошлом году акеби писал в дискорде, а другие продолжают продавать.
Авторы Genshin Impact подали в суд на создателей правок
FelsheR-BANZzZzZz
05:13
Сами бандерцы и продают росийцам.
Илон Маск опроверг информацию о продаже России терминалов Starlink
ark-bak
04:56
А это было сверх державой? Просто подстилка сшп.
Zephyr и VK Valkyrie выпустят GeForce RTX 4080 SUPER
Luck-AD
04:52
В Intel где-то заплакали в уголке :D
На бюджетной плате ASRock установили мировой рекорд разгона AMD Ryzen 9 7950X
Руслан
04:39
Отдайте дракона S серии, эксинус для А или FE
Samsung и Qualcomm подписали новое многолетнее соглашение
Руслан
04:34
Непонял чем от обычной записи звонков отличается. И самсунг теперь снова позволяет записывать звонки из коробки?
Запись звонков VoWiFi от Samsung меняет правила игры в общении для серии Galaxy S24
Семён Шрек
04:33
А Росатом в Египте, Турции, Индии что тогда строит?...прошлый день? Самую передовую компанию в атомной энергетике, что уже обошли Китайцы?...Германия, отказавшаяся от атома - в лидерах?...А я думал чт...
Как работает первая в мире атомная электростанция четвёртого поколения
Альфред Князев
04:03
Какахи у тебя мозгу
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
Альфред Князев
03:59
Ryzen 7500f:Ооо Привет i5 12400F-13400F!😅Может сыграем с вами в игру, у кого больше ФПС в играх?))
Издание PC Gamer назвало лучшие процессоры для игр в 2024 году: от самых дешевых и до самых дорогих
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем