tGPU Arrow Lake 15-го поколения выглядят идентичными Meteor Lake.

Поддержка графики Intel Arrow Lake 15-го поколения опережает график, по крайней мере в Linux. Производитель чипов отправил финальный патч для Mesa 24.1, завершающий работу над графическим драйвером ядра для своих процессоров следующего поколения, которые должны появиться позднее в этом году. Драйвер i915 для семейства 15-го поколения будет выпущен вместе с Linux 6.9 этим летом. В том же выпуске Intel также добавила драйверы OpenGL и Vulkan.

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Последний патч ядра добавляет идентификаторы PCI для графических процессоров Arrow Lake, которые очень похожи на Meteor Lake. Идентификаторы PCI: 0x7D41, 0x7D51 и 0x7DD1. Это графические процессоры 4 нм (TSMC N4) в сочетании с вычислительными блоками 20 А (2 нм), которые будут питать процессоры Core Ultra следующего поколения.

Это означает, что мы рассматриваем вторую версию архитектуры Xe-LPG, представленную в семействе Core Ultra 1-го поколения. Поскольку идентификаторы PCI не привязаны к опции Force_probe, это означает, что графический процессор Arrow Lake должен полностью поддерживать Linux 6.9. Это соответствует графику запуска во втором полугодии 2024 года, который Intel неоднократно озвучивала.