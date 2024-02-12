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Niko4123
Take-Two намекает на снижение своего заработка в ожидании GTA 6
Теперь у нас есть дополнительные новости о GTA VI благодаря ежегодному прогнозу прибыли Take-Two на 2025 финансовый год.

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Согласно VideoGamesChronicle со ссылкой на аналитиков Wedbush Securities Ника Маккея и Майкла Пачтера, Take-Two пересмотрела свои оценки прибыли на 2025 финансовый год значительно в сторону понижения по сравнению с первоначальным прогнозом на 8 миллиардов долларов снизились до чуть более 7 миллиардов долларов. 2025 финансовый год для Take-Two продлится с апреля 2024 года по март 2025 года.

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Это означает, что как мы и ожидали ранее, GTA VI вряд ли выйдет в 2024 году. На самом деле, ее выход даже не обязательно гарантирован в следующем году. Аналитики говорят, что у них "нет оснований полагать, что игра выпала из календаря на 2025 год", но апрель следующего года - самый ранний срок, когда мы можем увидеть запуск игры. Гораздо более вероятно, что игра выйдет во второй половине 2025 года, а геймерам на ПК, скорее всего придется ждать еще дольше.


Однако это не все плохие новости. В рамках последнего сообщения о прибылях и убытках генеральный директор Take-Two Штраус Зельник заявил: "Мы стремимся к совершенству. Когда мы почувствуем, что оптимизировали игру, мы запланируем выпуск". Сейчас очень немногим разработчикам может сойти с рук график выпуска релизов "когда все будет готово", но Rockstar безусловно находится на самом верху этого списка. Ни одна игра в истории не видела такого ажиотажа, как GTA VI.

Конечно есть много причин для волнения. Мы слышали довольно странные слухи о GTA VI, в том числе о том, что в ней будет использоваться продвинутая симуляция искусственного интеллекта для пешеходов, что она будет оснащена новейшими графическими и анимационными технологиями и что она будет иметь очень высокую цену. Генеральный директор Зельник заявил, что 2025 год будет "уникальным и революционным".

#gta 6 #take-two
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GTA 6 может не выйти в 25-м финансовом году из-за низких объёмов заказов
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