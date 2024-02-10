Ядро AMDGPU Linux показало, что графические процессоры RDNA 4 будут поддерживаться с включенными IP-блоками.

Графическим драйверам, особенно для Linux, необходима надежная основа для надлежащего взаимодействия с конечным пользователем, поэтому имеет смысл интегрировать поддержку как можно раньше.

реклама

Несмотря на то, что в последние годы графические процессоры AMD и NVIDIA вышли за рамки простого игрового использования, по-прежнему интересно отметить потенциальные новые выпуски. Поскольку графические процессоры AMD поддерживаются в Windows, Linux и даже Radeon RX 6000 в MacOS от Apple, поддержка драйверов имеет первостепенное значение. Поскольку сценарии использования игр, рабочих станций и искусственного интеллекта постоянно развиваются, важно, чтобы AMD имела прочные позиции во всех этих областях.

AMD следует за NVIDIA, выпуская такие графические процессоры, как Radeon RX 7900 XTX, которые оказались весьма конкурентоспособными по производительности растеризации по сравнению с лучшими моделями NVIDIA.

Однако после выпуска графических процессоров NVIDIA GeForce RTX Super на рынке начался значительный сдвиг цен. GeForce RTX 4080 Super дебютировала с рекомендованной розничной ценой в 999 долларов. Это оказывает давление на AMD Radeon RX 7900 XTX за 999 долларов, которой по-прежнему будут необходимы привлекательные цены, чтобы конкурировать.

С появлением на горизонте потенциального запуска серии AMD Radeon RX 8000 это создаст совершенно новую картину для рынка. AMD вероятно потребуется обеспечить высококонкурентную растровую производительность, но с трассировкой лучей следующего поколения для своих продуктов высшего класса. В сочетании с такими технологиями как FSR 3, это позволит развиваться здоровому конкурентному рынку с NVIDIA.

Аналогично, ценообразование будет иметь первостепенное значение. Radeon 7800 XT был сильным соперником, который создал NVIDIA GeForce RTX 4070 тяжелые времена, поэтому AMD придется повторить такой же успех для своей будущей линейки RDNA 4 Radeon RX 8000.



