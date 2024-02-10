Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Новый драйвер AMD для Linux намекает на возможный выпуск GPU Radeon RX 8000 RDNA 4
Ядро AMDGPU Linux показало, что графические процессоры RDNA 4 будут поддерживаться с включенными IP-блоками.

реклама

Графическим драйверам, особенно для Linux, необходима надежная основа для надлежащего взаимодействия с конечным пользователем, поэтому имеет смысл интегрировать поддержку как можно раньше.

реклама

Несмотря на то, что в последние годы графические процессоры AMD и NVIDIA вышли за рамки простого игрового использования, по-прежнему интересно отметить потенциальные новые выпуски. Поскольку графические процессоры AMD поддерживаются в Windows, Linux и даже Radeon RX 6000 в MacOS от Apple, поддержка драйверов имеет первостепенное значение. Поскольку сценарии использования игр, рабочих станций и искусственного интеллекта постоянно развиваются, важно, чтобы AMD имела прочные позиции во всех этих областях.

AMD следует за NVIDIA, выпуская такие графические процессоры, как Radeon RX 7900 XTX, которые оказались весьма конкурентоспособными по производительности растеризации по сравнению с лучшими моделями NVIDIA.

Однако после выпуска графических процессоров NVIDIA GeForce RTX Super на рынке начался значительный сдвиг цен. GeForce RTX 4080 Super дебютировала с  рекомендованной розничной ценой в 999 долларов. Это оказывает давление на AMD Radeon RX 7900 XTX за 999 долларов, которой по-прежнему будут необходимы привлекательные цены, чтобы конкурировать.

С появлением на горизонте потенциального запуска серии AMD Radeon RX 8000 это создаст совершенно новую картину для рынка. AMD вероятно потребуется обеспечить высококонкурентную растровую производительность, но с трассировкой лучей следующего поколения для своих продуктов высшего класса. В сочетании с такими технологиями как FSR 3, это позволит развиваться здоровому конкурентному рынку с NVIDIA.

Аналогично, ценообразование будет иметь первостепенное значение. Radeon 7800 XT был сильным соперником, который создал NVIDIA GeForce RTX 4070 тяжелые времена, поэтому AMD придется повторить такой же успех для своей будущей линейки RDNA 4 Radeon RX 8000. 


#radeon rx 8000 rdna 4
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВСУ обнаружили в российских "Геранях" двигатели производства своего союзника из Европы – Чехии
2
НАСА: у нового самолета самые тонкие крылья в мире
8
Бывший стажер SpaceX и два студента выиграли $700000 за расшифровку 2000-летнего свитка с помощью ИИ
8
Новые крышные ветрогенераторы оказались намного эффективнее солнечных панелей
7
Фотограф заснял «зелёную вспышку» на наиболее жаркой планете Солнечной системы
2
АР: Бывшие колубийские военнослужащие стремятся попасть в ВСУ, чтобы заработать "на пенсию"
3
Космическая компания SpaceX купила Boeing 737-800 у Air China
2
Украина просит у США лучшие вертолеты и новейшее вооружение
4
PlayStation 6 обещает стать самой мощной консолью своего поколения: релиз ожидается в 2028 году
1
ТАСС: Российская подводная лодка класса «Лада» вступила в строй
3
Инфляция и экономический спад привели в ФРГ к массовому закрытию предприятий розничной торговли
1
Huawei позволит восполнять 1 км запаса хода электромобилей за одну секунду
2
Focus не удался: Ford прекращает производство модели в Германии
2
Авиалайнер E9X на электроприводе сможет пролететь 1000 км без керосина
2
Вышел мод Oblivion Lost 3.0 — поклонники S.T.A.L.K.E.R. ждали его десять лет
3
MW: ненадёжный британский эсминец выведен из операции в Красном море из-за "технических проблем"
1
Такер Карлсон объявил дату публикации интервью с лидером России
+
System76 переходит на Pop!_OS: почему компания отказалась от Ubuntu
2
Прогнозируют, что биткоин больше никогда не опустится ниже $40 000
6
Ученые раскритиковали планы ЦЕРНа по строительству суперколлайдера за 17 млрд. долларов
4

Популярные статьи

8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 3
27
Интервью Путина с американцем Такером Карлсоном: кто такой и почему в Кремле на это согласились
194
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z790-E Gaming WIFI II
13
Как Sony раскрутила Microsoft на 9 млрд баксов и пачку чипсов
11
Китайские майнеры стекаются в Эфиопию, привлеченные дешевой энергией и идеальным климатом
+
Обзор Call of Duty 2 - эталонный шутер
6
Исследование показало, что Земля уже преодолела критический порог глобального потепления в 1,5 °C
23
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
8
Астрономы, возможно, обнаружили странное солнце, питаемое темной материей
1
Компьютеры DEPO - сделано в России
6

Сейчас обсуждают

Alt Irony
07:19
Я тоже склоняюсь к 4080 супер - прирост на верхних фас ценнее, чем на нижних.
Геймеры из США раскупили почти все GeForce RTX 4080 Super – куда пропали новые видеокарты
lutralutra
07:16
херово, когда не умеешь в сарказм..
НАСА: у нового самолета самые тонкие крылья в мире
daimos
07:11
Ты бы это, завязывал с препаратами, добром не кончится
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
Константин Ширяев
07:10
Очень познавательно. С удовольствием прочитал. Автору респект за труд.
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
Ааа Ааа
07:01
Как же гугл противны в названиях. Один и тебе же сервисы называет по разному. Какая разница между бардом и гемини? Image2 и imageFX? Openai всё понятно сделали - есть ии модели gpt-x, а есть сайт для ...
Google представил генератор изображений Imagen 2
Евгений Хрипков
07:00
Можно забыть про дешевое железо , времена эти прошли
К 2027 году 60% ПК будут иметь поддержку аппаратного ускорения для ИИ
Апшеронский скакел
06:49
Выкинутые деньги на ветер. Абсолютно всë конченное хламище!
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
ark-bak
06:45
Да какая там декарбонизация? А человек разве не выбрасывает в атмосферу углекислый газ? Нулевые выбросы - а графит это разве не углерод(в свободной форме) и если он где-то используется, то при произво...
Нулевых углеродных выбросов к 2050 году достичь не получится
Анатолий Федоров
06:36
Не очень понятно про радар свидомых, направленный на восток. У них что нет РЛС кругового обзора?
Три польских истребителя F-16 вылетели для перехвата российской ракеты
seedkls
05:37
плата оверпрайс. Jginyue B760i с али за 7-8к намного лучше и белая. 13600кф под 200ватт держит VRM спокойно
Собираем тотально белый игровой ПК из новых комплектующих за 78600 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем