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Niko4123
Оверклокер установил рекорд DDR5-10600 на процессоре Ryzen 8000 и материнской плате ASUS ROG
Новый рекорд не является абсолютным рекордом частоты DDR5, который до сих пор принадлежит Intel, но это самая высокая частота, которую мы когда-либо видели на последних APU AMD AM5.

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Чтобы добиться рекордной частоты, СунХо использовал Ryzen 7 8700G, Thermalright AIO и материнскую плату Asus ROG Crosshair X670E Gene micro-ATX. В качестве оперативной памяти оверклокер выбирает комплект двухканальной памяти G.Skill Trident Z5 7800MT/s емкостью 32 ГБ (по 16 ГБ на каждый модуль DIMM).

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Согласно сообщению Сунхо в Facebook, настроить разгон было "очень легко". Судя по всему, настройка оказалась настолько простой, что он смог загрузиться сразу в Windows, выставив в BIOS пятизначную частоту памяти. Хотя в стресс-тестах стабильность ОЗУ не была доказана, память оказалась достаточно стабильной, чтобы СунХо смог проверить свою настройку с помощью CPU-Z. Основные тайминги были настроены следующим образом 50-62-62-127-127.

10600 МТ/с - это серьезная скорость DDR5, и если она будет стабильной, она может серьезно улучшить производительность встроенной графики 8700G.  Встроенный графический чип работает значительно лучше с высокоскоростной памятью XMP/EXPO DDR5. Это связано с архитектурными ограничениями встроенной графики AMD. Поскольку внутри iGP нет выделенной видеопамяти, графическому чипу приходится полагаться на более медленную системную оперативную память для выполнения задач VRAM.

В ходе тестирования журналисты обнаружили, что 8700G может получить до 20% дополнительной производительности только за счет обновления памяти. Ryzen 7 8700G официально поддерживает память со скоростью до 5200 МТ/с, но на APU Zen 4 с гораздо более быстрой памятью (6400 МТ/с), его производительность улучшилась на 15–20 % в 3DMark Night Raid и 3DMark Fire Strike.

Мы не удивимся, если 8700G сможет добиться еще одного существенного прироста производительности за счет работы памяти со скоростью 10600 МТ/с. Единственным недостатком рекордного разгона DDR5 СунХо является недостаточная синхронизация, с которой ему пришлось работать, чтобы достичь таких высоких частот. Вдобавок ко всему контроллер памяти Ryzen 7 8700G, вероятно также использует менее оптимальную конфигурацию FCLK:UCLK:MEMCLK, что еще больше увеличит задержку.


#ddr5 #разгон #overclocking
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Установлен рекорд разгона памяти DDR5-10600 с помощью Ryzen 7 8700G
Оверклокер разогнал память до DDR5-10600 на Ryzen 7 8700G и Asus ROG Crosshair X670E GENE
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