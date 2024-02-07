В некоторых тестах новые модели получили больше повреждений, чем Galaxy S23 предыдущего поколения, несмотря на новый материал крышки и рамы в последней версии.

Даже несмотря на то, что смартфоны стали умнее благодаря внедрению искусственного интеллекта и обладают большой вычислительной мощностью умещающейся на ладони, по иронии судьбы именно люди, по-прежнему остаются самым слабым звеном с точки зрения живучести наших телефонов. Например по данным Allstate, только в прошлом году замена поврежденных экранов обошлась владельцам в США в 8,3 миллиарда долларов.

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В этом раунде испытаний на устойчивость к падению компания Allstate Protection Plans представила Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra. Allstate обнаружил, что при падении с высоты 1,8 м на тротуар S24 получил почти такие же повреждения, что и S23 из тех же материалов, за исключением того, что он стал непригодным для использования после одного удара. Дисплей работал со сбоями при попытках включить его.





Та же история и с S24+, который идентичен по материалам S23+ - он разбился при первом падении и стал совершенно непригоден для использования. Интересно, что S23+ выдержал такое же испытание в прошлом году.

Испытание на падение также оказалось для S24 Ultra неудачным. Несмотря на рекламу нового материала покрытия, новой титановой рамы и дизайна с плоскими краями, он разбился после первого падения. Стекло в верхней части дисплея, передней селфи-камеры и нижнем углу рамки разбилось, и при включении дисплей стал непригоден для использования. В прошлом году S23 Ultra превзошел его в том же тесте, несмотря на повышение долговечности.

Мы знаем, что тесты подобные тестам Allstate, обычно являются маркетинговыми приемами, используемыми для внушения страха среди пользователей в целом. Однако факт остается фактом: люди по-прежнему роняют свои телефоны. По мере развития смартфонов их ремонт становится все дороже. Если вы хотите обеспечить своему новому устройству дополнительную защиту, вам помогут чехлы и защитные пленки.