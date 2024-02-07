Покупатель, предположительно из Тайваня, купил 20 готовых компьютеров с очень востребованной видеокартой GeForce RTX 4090.

GeForce RTX 4090 пользуется большим спросом в сфере искусственного интеллекта в Китае, и покупатели используют все необходимые средства для приобретения этого графического процессора.

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Покупатели в Китае, похоже более чем готовы приобрести эти востребованные графические процессоры, даже если это означает потерю гарантии и другой официальной поддержки. Для покупателей этот процесс приобретения не кажется сложным, поскольку время выполнения заказа относительно быстрое.

Эта новость может стать небольшим сюрпризом для покупателей в США, которые в прошлом году столкнулись с заморозками на рынке графических процессоров и гораздо меньшим спросом. Недавно выпущенные графические процессоры GeForce RTX Super порадовали некоторых ожидающих геймеров, но не вызвали большого ажиотажа на рынке.

Поскольку GeForce RTX 4090 очень востребована из-за ее первоклассной игровой производительности и возможностей искусственного интеллекта, использование готовых ПК для для ликвидации дефицита становятся все популярнее. Продавцы также по-прежнему в прибыли, даже с учетом дополнительных грузоперевозок. Основная движущая сила этого спроса только усиливается запретом правительства США на экспорт в Китай более мощных графических процессоров для искусственного интеллекта.

Хотя покупатели в Китае по-прежнему предпочитают более мощные графические процессоры для центров обработки данных, GeForce RTX 4090 является второстепенным выбором, который поможет удовлетворить спрос. NVIDIA пыталась продавать в Китае урезанные модели, такие как GeForce 4090D, но видимо этого оказалось недостаточно.