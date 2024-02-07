Компания, в которой работает 8700 человек и обслуживает 100 рынков в 25 странах, также ожидает, что последствия этой атаки будут иметь долгосрочные последствия в 2024 году.

Еще 14 августа 2023 года компания Clorox обнаружила несанкционированный доступ к своим системам информационных технологий, который первоначально начался 11 августа. Благодаря этому компания остановила вторжение и устранила проблемы, включая отключение систем и подключение третьих лиц. Несмотря на эти усилия инцидент привел к широкомасштабным сбоям в бизнес-операциях компании на протяжении оставшейся части квартала, завершившегося 30 сентября 2023 года.

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Эти воздействия включали перебои в работе продукции, задержки обработки, отрицательные чистые продажи и доходы, а также другие общие сбои в работе системы. Из-за всего этого к концу декабря 2023 года компания понесла расходы примерно в $49 млн. В первую очередь эти затраты связаны "со сторонними консалтинговыми услугами, включая экспертов по восстановлению ИТ и судебно-медицинскую экспертизу, а также другие профессиональные услуги, понесенные для расследования и исправления ситуации, а также дополнительные эксплуатационные расходы, понесенные в результате сбоя в бизнес-операциях компании". В дальнейше ожидается, что они будут уменьшаться со временем по мере восстановления экономики.

В настоящее время неясно, кто стоит за атакой и что именно было скомпрометировано в результате нарушения безопасности. Тем не менее это показывает, что практически любая компания может быть уязвима к такого рода атакам и что у каждого предприятия должен быть план на случай атаки.